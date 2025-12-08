歲末星空盛宴！雙子座流星雨14日登場 南瀛天文館開放夜間觀測
年度壓軸登場的「雙子座流星雨」預計14日下午達到極大期，南瀛天文館表示，今年雙子座流星雨預估天頂每小時可出現150顆流星，且當日月齡僅25，月光影響低，是今年觀測條件最好的流星雨之一，屆時也將開放夜間觀測及直播，讓天文迷一起尋找冬夜最燦爛的流星。
南市立博物館館長何秋蓮指出，雙子座流星雨是年度三大流星雨之一，以穩定、亮度高、數量多著稱，是每年最不容錯過的天象活動，輻射點預計晚間7時從東北方升起，隨著夜色加深與輻射點高度上升，可見流星數量也會明顯增加。
南瀛天文館也說，雙子座流星雨母體為「法厄同」小行星，流星速度約每秒35公里，相對其他快速的流星雨來說較為「溫柔」，加上亮度偏亮，因此，欣賞流星雨不需要任何專業儀器，是非常適合親子，老少咸宜、最容易入門的天文活動之一。
南瀛天文館表示，今年活動結合天文講座、戶外星空導覽及好評回歸的高山實地直播，將由專業人員在光害更低的環境中即時記錄與解說，把第一手流星畫面帶給線上觀眾；12月夜間氣溫偏低，民眾無論是現場或到郊區觀測，都應注意保暖，一起安全見證這場歲末星光盛宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言