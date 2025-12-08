「牛仔沖沖滾」台南牛肉節14日登場 4大牛肉湯名店齊聚善化

天氣轉涼，來一碗熱呼呼的台南新鮮溫體牛肉湯，是不少國人的愛好。南市府農業局今年以「牛仔沖沖滾」為主題，14日在善化啤酒廠展開國產牛肉暨鮮乳行銷活動，邀集4家台南知名清燙牛肉店家設攤，並首度納入鮮乳等多元畜禽產品，要讓民眾感受不同的牛肉節。

市長黃偉哲說，清燙牛肉湯一直是台南最具代表的美食之一，鮮甜好滋味讓人魂牽夢縈，更深受不少北部饕客青睞，在天氣轉涼的時刻，來上一碗熱呼呼的鮮美牛肉湯，暖胃又暖心；台南更是酪農主要發展區，生產優質鮮乳，民眾也能品嘗鮮乳白鬍子的濃醇香魅力。

農業局表示，台南不僅是農業重要大市，更是國產牛肉的主要供應重鎮，根據統計，台南目前牛隻飼養規模達2萬6000多頭，其中，肉用牛隻年屠宰量達1萬6000頭，平均每天屠宰量約50頭，且全台市面上國產溫體牛肉，有高達9成的牛源均來自善化。

農業局也提到，近年來國產牛肉湯風氣盛行，市場需求強勁，屠宰量從過去每年平均約9000頭大幅成長至1萬6000頭，且由於需求量大增，市場甚至出現「供不應求」現象，為平衡整頭牛各部位庫存，肉品供應商也採取「配貨」策略方式，以利肉品供應調配。

農業局長李芳林說，一頭牛僅約3成精華部位適合做為清燙肉片，其餘如牛腩等部位肉質則因帶筋帶油花、口感不同，近年來也加強推廣希望業者協助搭配銷售，而國產溫體牛的熱銷程度，也再次確立台南在台灣本土牛肉供應鏈中的關鍵地位。

「牛仔沖沖滾－2025國產牛肉暨鮮乳行銷」活動14日在善化啤酒廠登場，今年安排阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等清燙牛肉店家現場設攤，傳遞清燙鮮滋味；當天消費滿100元可集1點，現場加入「台南牛最讚」LINE官方帳號並集滿2點，即可領取清燙牛肉湯50元折價券，限量1000份。

此外，善化啤酒廠配合活動提供限量芒果啤酒免費試飲，當天也規畫「Moo Moo市集」，集結台南優質畜禽業者各式畜禽產品及在地青農的農特產品，好吃好玩還有多項好禮可抽，農業局邀請民眾屆時一起響應國產牛肉暨鮮乳行銷活動，品嘗鮮甜的好滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康