全台每5顆有1顆來自這裡 天災減產價格飆新高！柳丁身價「鍍金」
全台每5顆柳丁有一顆來自雲林縣古坑鄉，今年受風災影響，產地減產近4成，加上飲料市場需求殷切，產地收購價每台斤18元，創近年新高，鄉公所將於12月13、14日在古坑鄉228公園舉辦「2025古坑橙色的季節」活動，行銷在地柑橘農產品。
古坑鄉公所今舉辦「2025古坑橙色的季節-古坑當季在地農產行銷推廣活動」記者會，今年活動將打造貨櫃屋展示區「古坑飲特調吧」與「柑橘食農館」，現場並有選果機展示、闖關遊戲、獼猴防治宣導、柳丁貼貼Go、榨汁體驗區等多項互動內容讓遊客能從生鮮果品一路看到加工、飲品，到水果品牌故事，完整感受古坑農產的全方位魅力。
古坑鄉柳丁種植面積約920公頃，全台每5顆柳丁有一顆柳丁來自雲林，公所農經課長蔡歆雁表示，今年受年初缺水、7月風災及水災等因素影響，柳丁減產逾3成，產地收購價每台斤18元以上，相較往年最高僅16元，創近年新高價，市場價格每台斤約35至50元。
果農吳南頤種植柳丁近20年，他表示，今年7月颱風帶來狂風驟雨，不少果園損失逾4成，甚至有果園損失8成，因為飲料市場需求殷切，加上植株根系受損，產地提早半個月採收，11月即已陸續採收，產地收購價格每台斤18元以上，創近20年新高。
因為許多植株根系浸水受損，造成落葉影響，加上極端氣候，明明已經入冬，白天氣溫卻暖如夏季，恐影響明年植株開花結果，明年價格可能會更高。
古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉盛產柑橘類水果，種類逾10種，有甜橙、無籽柳丁、砂糖橘、美女柑、帝王柑、西施柚等，尤其柳丁金黃橙色的外皮，猶如冬天的小太陽，希望大家一起到古坑感受柳丁與柑橘水果的魅力。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，柳丁營養價值豐富，不僅果肉可食用，果皮也能再利用，是冬季最棒的水果。
