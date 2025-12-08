台南火車站迎新門面！站前廣場工程明啟動 交通動線分階段調整

台南鐵路地下化、古蹟車站整修正積極辦理，原台南火車站站前廣場也將迎來新面貌，工程第一階段預計明天由工務局施工，將調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，交通局今也呼籲，施工期間周邊動線將分階段調整，請用路人提前留意相關交通資訊，確保通行安全。

交通局表示，為打造更友善、安全且便利的交通環境，由內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助經費，辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，本月底正式動工，將大幅提升火車站周邊步行品質與轉乘效率，展現台南城市門戶的新風貌。

交通局王銘德說明，站前廣場斥資3.45億，為確保工程順利推進，並減少施工期間對民眾影響，針對既有圓環分隔島及植栽移除與地下管線位置調整方案等，進行完整盤點與整合規畫，透過事前協調與介面整合，可有效降低施工期間衝突與確保交通順暢。

其中，工程將分三階段進行，第一階段由工務局進行分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等調整，並進行路面修復，9日即將進場施工，預計24日完工，整體交通動線預計不受影響；第二階段25日起則由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，採半半施工方式，預計明年2月上旬完成。

最後，第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，屆時將更動現有行車動線影響較大，交通局將在明年農曆春節及228連假之後實施。

王銘德指出，第三階段將現行繞行圓環之單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則在成功路及中山路設置臨時站，屆時將會另外發布詳細動線、接送區、公共運輸的安排規畫，同時強力宣導民眾注意適應。

交通局強調，台南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會改頭換面，不但有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位環境，預計2027年年底前完工；施工期間會持續注意交通維持情形，請用路人提前留意相關交通資訊並依現場指示通行。