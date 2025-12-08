聽新聞
嘉市湖美夜市開幕 16日發消費券吸客

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

「湖美商展嘉義夜市」是嘉義市最大夜市，2年多前開幕就因用地不符遭裁罰停業，今年丹娜絲颱風重創，多數攤商設備毀損暫停開業，人氣下滑，外界甚至擔心夜市是否落幕？管委會並未放棄，昨證實16日重新開幕，將發放消費券刺激買氣。

管委會主委吳承勳表示，此次風災對攤商衝擊極大，但經營團隊不變，營運方式略作調整，原本每周三、五、六營業，將改為每周二、六營運，以提升場域管理與穩定商機，重新開幕當天，將發放200元夜市消費券共1500份，各攤商也準備多項優惠回饋消費者，例如嘉新肉品香腸推出買香腸送早期1角、5角銅幣的活動，兼具趣味與收藏價值。

湖美商展有上百攤，許多美食廣受相傳，包括牛排、燒烤、烤魷魚、蔥肉餅、香腸、蚵爹、豆乳雞、水果茶等，業者都期待再次凝聚人氣、恢復夜市生機。不過未來改為周二和六營業，有網友認為，才不會和彌陀夜市營業時間強碰。

湖美夜市自2023年5月首次亮相，就引爆人潮，但因不符都市計畫法土地使用分區，遭市府裁罰6萬元後暫停營運，業者隨後提出合法化申請，於同年底獲核准「湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置案，並於2024年1月6日營運，再度吸引滿場人潮，也是嘉縣、市首個取得合法身分的夜市。

至於丹娜絲颱風影響，市府表示，攤商可申請經濟部風災補助，每攤核發1萬元，符合資格者可向市府建設處工商管理科洽詢。

