聽新聞
0:00 / 0:00

台南鹽水特色公園 公廁無水惹怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南鹽水公20特色公園本月1日啟用，吸引親子前往體驗遊玩，卻傳出不少問題，引發質疑施工管理品質。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園本月1日啟用，吸引親子前往體驗遊玩，卻傳出不少問題，引發質疑施工管理品質。記者萬于甄／攝影

台南鹽水區「公20」特色公園本月1日啟用，具多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而卻有家長發現公園內公廁無水可用，馬桶無法沖水而充斥糞水，惡臭難耐，且公園入口指標不清，甚至有人誤闖鄰近的殯葬園區，引發不小爭議。

南市工務局回應，前天接獲反映後立即派員查修，發現供水異常是因自來水總開關遭人誤關，導致廁所無法供水，目前完成清理，並通知專業廠商到場檢查及復原設備，將持續追蹤、力求盡速恢復正常供水；工務局也呼籲，公園內設備開關關乎公共使用，請民眾勿任意操作，以免造成不便。

市議員王宣貿指出，公園啟用才短短幾天，就陸續接獲民眾陳情，包括廁所無供水、環境清潔不足、遮陽設施不足、部分滑梯及滑索不順暢，以及入口動線不佳等問題，影響遊憩品質，他認為市府應全面檢討並盡速改善，確保公園安全與設施品質。

記者昨實地走訪，也一度因指標不清而差點誤入鹽水壽園殯葬園區，公園內親子遊客眾多、小朋友玩樂歡笑聲不斷，熱門的滑軌繩索更吸引不少孩童，親子玩得不亦樂乎，不過公廁現場仍見糞水滿溢、洗手台無水可用，環境惡臭令人不敢靠近。

鹽水公20特色公園占地約2.5公頃，是溪北地區重要大型特色公園之一，總經費超過4千萬元，市長黃偉哲1日出席啟用儀式，不久即問題頻傳，讓外界質疑施工與管理品質。

台南 廁所

延伸閱讀

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

台南鹽水特色公園啟用首周 公廁無水惡臭、指標不清惹議

「角頭」女星王宣親揭性騷案！突發文怒斥：太可惡了！

東海岸最乾淨！小野柳遊客中心公廁奪全國特優

相關新聞

台南鹽水特色公園 公廁無水惹怨

台南鹽水區「公20」特色公園本月1日啟用，具多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而卻有家長發現公園內公廁無水...

嘉市湖美夜市開幕 16日發消費券吸客

「湖美商展嘉義夜市」是嘉義市最大夜市，2年多前開幕就因用地不符遭裁罰停業，今年丹娜絲颱風重創，多數攤商設備毀損暫停開業，...

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

台南有民眾近期到東區一處麵館用餐，孰料卻吃到2隻完整的蟑螂腳，讓民眾直呼「超噁的」，同時也在社團上公布店家菜單及蟑螂腳照...

北台南家扶歲末創意市集登場 勇嬤一肩扛起3種角色…背後故事好心酸

北台南家扶中心今在台南新營體育場舉辦「家扶感恩行動歲末創意市集」，由29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，活動中也...

雲林家扶歲末園遊會3千人團聚 受扶家庭裝滿愛心帶回家

雲林家扶中心歲末愛心園遊會今天在虎尾農博公園登場，受扶家庭逾3千人團聚，60個愛心攤呷免驚，律師團也來擺攤送滷味；會中表...

嘉市「還淳返樸」李宗霖木雕展 38件新作展現生活溫度

嘉義知名木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠今天觀展表示，作品細膩到能在木材上重現紙箱的褶皺與質地，讓人感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。