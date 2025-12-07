亞洲棒球冬季聯盟冠軍賽「日本內戰」 嘉市長黃敏惠開球

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右二）擔任開球嘉賓。圖／嘉義市政府提供
2025年亞洲冬季棒球聯盟上月17日起開打，今晚日職聯隊和日本社會人隊於嘉義市立KANO棒球場熱烈爭冠軍，年，吸引大批國內外球迷湧入，市長黃敏惠受邀開球，她表示，全國棒球迷齊聚嘉義，親身感受嘉義深厚的棒球文化與冬季最熱血的比賽氣氛。

此次冬盟由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊隊、台灣山林隊等5支隊伍同場較勁，黃敏惠表示，嘉義市是台灣棒球的重要發源地，連年承辦冬季聯盟賽事，充分肯定KANO棒球場的優質條件及市府維運團隊的專業。KANO棒球場先前受丹娜絲颱風影響，但市府團隊迅速修復，讓場地完整恢復、如期迎接冬盟賽程，再次展現市府執行效率。

她也說，今年冬盟隊伍實力旗鼓相當，競爭激烈，相信在嘉義市舉行的冠軍戰，必將為球迷帶來最精彩、最具水準的棒球盛宴。

教育處處長郭添財指出，亞洲冬季棒球聯盟已成為職棒新秀與二軍球員磨練技術的國際舞台，歡迎全國球迷到嘉義市 KANO棒球場，共同見證年度冠軍的誕生。

嘉義棒球熱潮不只冬盟，第28屆諸羅山盃國際少棒邀請賽也將於12月19日登場，來自海內外258支少棒隊伍將在嘉義市集結角逐，延續冬盟帶來的運動能量，讓嘉義市在這個冬天持續成為全台最亮眼、最火熱的棒球之都。

2025年亞洲冬季棒球聯盟於嘉義市立KANO棒球場熱烈開打。圖／嘉義市政府提供
2025年亞洲冬季棒球聯盟自 11 月 17 日起於嘉義市立KANO棒球場熱烈開打。圖／嘉義市政府提供
嘉義 棒球場 丹娜絲颱風

