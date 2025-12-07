快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南有民眾近期到東區一處麵食館外帶用餐，孰料卻吃到2隻完整蟑螂腳，讓民眾直呼「超噁的」，同時在社團上公布店家菜單及蟑螂腳照片，希望讓大家「避雷」。圖／網友half__july提供
台南有民眾近期到東區一處麵食館外帶用餐，孰料卻吃到2隻完整蟑螂腳，讓民眾直呼「超噁的」，同時在社團上公布店家菜單及蟑螂腳照片，希望讓大家「避雷」。圖／網友half__july提供

台南有民眾近期到東區一處麵館用餐，孰料卻吃到2隻完整的蟑螂腳，讓民眾直呼「超噁的」，同時也在社團上公布店家菜單及蟑螂腳照片，希望讓大家「避雷」，對此，台南市衛生局表示，即刻將派員前往稽查，如有缺失將要求業者限期改善。

該民眾發文指出，與同事在東區一處麵食館外帶餐點，起初還覺得料理蠻好吃的，認為同事很會選店家，孰料，吃到一半竟看見餐點中有2隻完整蟑螂腳，讓他直接吐了出來，直呼「太詭異了， 好噁！」，事後與店家反映，沒想到店家雖道歉後秒退款，但理由卻是「少做一碗，所以退你$75」，完全不敢承認有蟑螂腳這件事。

該民眾相當崩潰，更擔憂「除了腳以外，其他（部位）去哪了！！」、呼籲「台南人避雷，謝謝」。

對此，衛生局回應，有關民眾在社群媒體反應食品業者產品疑似有異物情事，恐有食品衛生安全疑慮一事，已即刻派員前往稽查，將查核業者作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食安法開罰。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，確保所製售食品衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

