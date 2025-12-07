快訊

北台南家扶歲末創意市集登場 勇嬤一肩扛起3種角色…背後故事好心酸

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
來自柳營76歲的李桂金（左一）獨自撫養外孫長大，一肩扛起「阿嬤、爸爸、媽媽」3種角色，相當不容易，也獲選今年度自強家庭。
來自柳營76歲的李桂金（左一）獨自撫養外孫長大，一肩扛起「阿嬤、爸爸、媽媽」3種角色，相當不容易，也獲選今年度自強家庭。

台南家扶中心今在台南新營體育場舉辦「家扶感恩行動歲末創意市集」，由29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，活動中也表揚5戶自強家庭及5名自強兒少，其中，來自柳營的李桂金獨自撫養外孫長大，一肩扛起「阿嬤、爸爸、媽媽」3種角色，相當不容易。

今年76歲、家住柳營的李桂金，因家庭變故獨自撫養女兒長大，但女兒結婚後沒多久，女婿竟因故離世，留下女兒及當時年僅3歲的外孫，後來女兒又改嫁，李桂金只好承擔起隔代教養責任，悉心照顧外孫，充當祖母、爸爸及媽媽等多種角色，平時則擔任清潔人員維持家計。

李桂金與外孫相依為命，近日更因車禍右肩骨裂受傷休養，導致生活一度陷入困境，好在日子雖辛苦，但祖孫倆一起堅強度過，外孫成績更相當優異，期望未來能進入高科技產業。對此，李桂金也說，很感謝有家扶一路扶持，自己會繼續支持孩子完成夢想。

北台南家扶中心指出，「歲末創意市集」邁入第15年，透過擺攤展現家庭自立能力，也讓已自立的家庭能以行動回饋社會，且今年天災頻傳，募款更加不易，感謝各界愛心支持，家扶將持續陪伴弱勢兒少穩定成長、繼續前行。

北台南家扶中心今在台南新營體育場舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」，由29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，活動中也表揚5戶自強家庭及5名自強兒少。記者萬于甄／攝影
北台南家扶中心今在台南新營體育場舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」，由29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，活動中也表揚5戶自強家庭及5名自強兒少。記者萬于甄／攝影

創意市集 台南

