聽新聞
0:00 / 0:00
北台南家扶歲末創意市集登場 勇嬤一肩扛起3種角色…背後故事好心酸
北台南家扶中心今在台南新營體育場舉辦「家扶感恩行動歲末創意市集」，由29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，活動中也表揚5戶自強家庭及5名自強兒少，其中，來自柳營的李桂金獨自撫養外孫長大，一肩扛起「阿嬤、爸爸、媽媽」3種角色，相當不容易。
今年76歲、家住柳營的李桂金，因家庭變故獨自撫養女兒長大，但女兒結婚後沒多久，女婿竟因故離世，留下女兒及當時年僅3歲的外孫，後來女兒又改嫁，李桂金只好承擔起隔代教養責任，悉心照顧外孫，充當祖母、爸爸及媽媽等多種角色，平時則擔任清潔人員維持家計。
李桂金與外孫相依為命，近日更因車禍右肩骨裂受傷休養，導致生活一度陷入困境，好在日子雖辛苦，但祖孫倆一起堅強度過，外孫成績更相當優異，期望未來能進入高科技產業。對此，李桂金也說，很感謝有家扶一路扶持，自己會繼續支持孩子完成夢想。
北台南家扶中心指出，「歲末創意市集」邁入第15年，透過擺攤展現家庭自立能力，也讓已自立的家庭能以行動回饋社會，且今年天災頻傳，募款更加不易，感謝各界愛心支持，家扶將持續陪伴弱勢兒少穩定成長、繼續前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言