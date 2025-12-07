雲林家扶歲末園遊會3千人團聚 受扶家庭裝滿愛心帶回家

雲林家扶中心歲末愛心園遊會今天在虎尾農博公園登場，受扶家庭逾3千人團聚，60個愛心攤呷免驚，律師團也來擺攤送滷味；會中表揚18個自強家庭背後都有感人故事。由於家扶今年募款慘兮兮，縣長張麗善當場捐10萬元，立委張嘉郡也補足最後50床石墨烯棉被缺口，場面溫馨熱鬧。

雲林家扶中心為讓全縣約1千戶受扶戶，歲末能安度寒冬，每年都會以園遊會方式發起歲末愛心公益捐助，邀所有受扶家庭「回娘家」，今年除發送大批民生物資，也贈送石墨烯保暖被，讓家戶好過冬。

今天這場雲林最大的愛心活動，在虎尾農博園區盛大登場，除了大草原野餐，也有氣墊遊樂區和美食區，雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡等各界也出席和所有受扶家庭歡樂迎新年。

來自全縣獅子會、扶輪社等社團都來擺攤，提供美食餐飲呷免驚，檢察官轉任律師的李文潔與「端姊熱魯」提供350份香噴噴的滷味，其中以各界贈送的服飾、玩具區最受歡迎，一開放馬上吸引數百名受扶戶精挑細選，一律都免費，新衣、玩具帶回家過新年，大人小孩都開心。

雲林家扶服務家庭約2成為新住民，虎尾科技大學組長張逸品也帶領國際生來擔任志工，傳遞無國界關懷「服務更貼心」。

會中表揚18個自強家庭，18位自強父親和母親一家一故事勇敢走出生命困境，其中來台24年的越南新移民梁月草單親扶養3位子女，含辛茹苦走出憂鬱症，重新站起來，努力學習台灣話還到警察局擔任通譯志工，並在素食店打工與更多人結善緣，她說，孩子乖巧懂事是她重建人生最大動力，重拾幸福的感覺真好。