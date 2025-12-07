黃偉哲赴荷蘭拓銷芭樂鳳梨 盼水果四季供貨歐洲

快訊

中央社／ 台南7日電

台灣芒果與番石榴（芭樂）在今年6月獲准輸入歐盟，台南市長黃偉哲近日率團前往荷蘭促銷台南出產的芭樂與鳳梨鮮果，盼未來台灣水果成為歐洲餐桌上精品，四季供貨不間斷。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南芭樂5日首度叩關歐盟，市長黃偉哲率市府團隊到荷蘭拓銷，並在阿姆斯特丹舉行「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺、銷售一空，許多旅歐台灣人更遠道而來，支持家鄉好滋味。

黃偉哲透過新聞稿表示，台灣芭樂、芒果獲准進入歐洲市場，是台南也是台灣農業重大成就，此次感謝台灣駐荷蘭代表處代表田中光親臨現場，以水果向大眾展現台灣農業實力，讓世界進一步理解台灣、認識台南。

黃偉哲表示，除了芭樂與鳳梨，明年台南也將積極把芒果帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣國民水果成為歐洲餐桌上精品水果，更為具備優良種植技術的果農拚外銷、找市場。

台南市政府提供資料表示，為避免市場過度集中，台南農產外銷版圖已擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，而選擇荷蘭作為外銷歐盟首站，正是看準身為歐洲門戶具備優越地理位置，以及完整物流體系。

