嘉市「還淳返樸」李宗霖木雕展 38件新作展現生活溫度

嘉義知名木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠今天觀展表示，作品細膩到能在木材上重現紙箱的褶皺與質地，讓人感受到藝術家對日常萬物的敏銳回應，且將對時代與環境的關懷融入作品，使木雕不只是藝術語言，更成為一種與世界溫柔對話的方式。

文化局長謝育哲表示，李宗霖從傳統佛像與花板雕刻起家，創作累積超過半世紀，1995 年以《騎狗洞》奪下桃城美展首獎後嶄露頭角，並長期於社區大學與工作室授課推廣木雕技藝，是嘉義與石雕、交趾陶同列的重要活文化資產。

李宗霖憶起創作起點，童年因迷布袋戲而以蕃薯刻戲偶，14 歲投入雕刻領域後展現天賦與勤勉，從神像雕刻逐步走向自由創作。他曾笑說「翹（聰明）的在三義，憨的在嘉義」，實則選擇在故鄉踏實走藝匠之路。其作品擅取材常民生活，無論人物、動物或佛像，都帶著濃濃台灣鄉情與溫度，不追求制式完美，而追求觸動人心的瞬間。

美術館指出，李宗霖的創作專注刻畫生命的真實面貌，每件作品都像在訴說一段故事，讓觀者在木質紋理中看見情感的流動。