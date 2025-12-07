聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市「還淳返樸」李宗霖木雕展 38件新作展現生活溫度
嘉義知名木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠今天觀展表示，作品細膩到能在木材上重現紙箱的褶皺與質地，讓人感受到藝術家對日常萬物的敏銳回應，且將對時代與環境的關懷融入作品，使木雕不只是藝術語言，更成為一種與世界溫柔對話的方式。
文化局長謝育哲表示，李宗霖從傳統佛像與花板雕刻起家，創作累積超過半世紀，1995 年以《騎狗洞》奪下桃城美展首獎後嶄露頭角，並長期於社區大學與工作室授課推廣木雕技藝，是嘉義與石雕、交趾陶同列的重要活文化資產。
李宗霖憶起創作起點，童年因迷布袋戲而以蕃薯刻戲偶，14 歲投入雕刻領域後展現天賦與勤勉，從神像雕刻逐步走向自由創作。他曾笑說「翹（聰明）的在三義，憨的在嘉義」，實則選擇在故鄉踏實走藝匠之路。其作品擅取材常民生活，無論人物、動物或佛像，都帶著濃濃台灣鄉情與溫度，不追求制式完美，而追求觸動人心的瞬間。
美術館指出，李宗霖的創作專注刻畫生命的真實面貌，每件作品都像在訴說一段故事，讓觀者在木質紋理中看見情感的流動。
「還淳返樸—114 年李宗霖木雕個展」自12月3日至28日於嘉義市文化局文化藝廊 3樓展出，共展出38件新作，邀請民眾把握時間前往欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言