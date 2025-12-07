快訊

嘉市「還淳返樸」李宗霖木雕展 38件新作展現生活溫度

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右二）觀展後與木雕大師李宗霖（左二）合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）觀展後與木雕大師李宗霖（左二）合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義知名木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠今天觀展表示，作品細膩到能在木材上重現紙箱的褶皺與質地，讓人感受到藝術家對日常萬物的敏銳回應，且將對時代與環境的關懷融入作品，使木雕不只是藝術語言，更成為一種與世界溫柔對話的方式。

文化局長謝育哲表示，李宗霖從傳統佛像與花板雕刻起家，創作累積超過半世紀，1995 年以《騎狗洞》奪下桃城美展首獎後嶄露頭角，並長期於社區大學與工作室授課推廣木雕技藝，是嘉義與石雕、交趾陶同列的重要活文化資產

李宗霖憶起創作起點，童年因迷布袋戲而以蕃薯刻戲偶，14 歲投入雕刻領域後展現天賦與勤勉，從神像雕刻逐步走向自由創作。他曾笑說「翹（聰明）的在三義，憨的在嘉義」，實則選擇在故鄉踏實走藝匠之路。其作品擅取材常民生活，無論人物、動物或佛像，都帶著濃濃台灣鄉情與溫度，不追求制式完美，而追求觸動人心的瞬間。

美術館指出，李宗霖的創作專注刻畫生命的真實面貌，每件作品都像在訴說一段故事，讓觀者在木質紋理中看見情感的流動。

「還淳返樸—114 年李宗霖木雕個展」自12月3日至28日於嘉義市文化局文化藝廊 3樓展出，共展出38件新作，邀請民眾把握時間前往欣賞。

「還淳返樸—114 年李宗霖木雕個展」自12月3日至28日於嘉義市文化局文化藝廊 3樓展出。圖／嘉義市政府提供
「還淳返樸—114 年李宗霖木雕個展」自12月3日至28日於嘉義市文化局文化藝廊 3樓展出。圖／嘉義市政府提供
嘉義木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠觀展。圖／嘉義市政府提供
嘉義木雕大師李宗霖暌違5年再度推出全新作品，市長黃敏惠觀展。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化局 文化資產

