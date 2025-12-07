臺南民俗物件製作成果展開幕

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市文化局文化資產管理處6日於學甲慈濟宮舉辦「臺南市民俗物件製作傳習計畫成果展示分享會」，並在葉王交趾陶文物館同步展出今年傳習課程的師生成果。展品包括竹編盾牌、草鞋與獅頭等多項民俗物件，讓民眾在欣賞葉王交趾陶工藝之美的同時，也能近距離感受民俗陣頭物件兼具力與美的文化風貌。

文化局表示，因應時代與社會型態轉變，宋江武陣盾牌、家將及打面宋江陣所穿草鞋、金獅陣獅頭等傳統民俗物件，逐漸被低成本、快速量產的現代材料與技術取代。為避免這些承載歷史記憶與文化意涵的珍貴工法流失，文化資產管理處今年啟動「臺南市民俗物件製作傳習計畫」，特別邀請本市傳統工藝者──「竹籐盾牌」保存者翁明輝、崎仔頭文化藝術發展協會黃李三枝與賴邱碧霞，以及學甲謝姓獅團館主謝仁德──開設竹編盾牌、草鞋與獅頭等課程，並同步製作圖解教材及教學影片，為技藝保存奠定更完整的學習基礎。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是全臺民俗文化最豐富的城市之一，民俗物件不只是陣頭表演的道具，更承載著地方歷史、信仰精神與世代共同的文化記憶。市府將持續支持相關的傳習及保存計畫，讓珍貴的民俗技藝不因時代變遷而中斷，讓年輕一代能理解並參與文化傳承，使臺南的文化生命力得以源遠流長。

此次傳習課程吸引許多熱愛民俗文化的市民參與，更有宋江陣、家將團、金獅陣的成員投入學習，共同守護技藝傳承。盾牌課程從竹材整備著手，歷經剖篾、削青到編排、環綁等工序；草鞋則依據學員足部尺寸量身打造，可說是展示中唯一真正「量腳訂做」的客製化作品；獅頭課程涵蓋土模塑造、紙坯糊製、骨架綁紮到彩繪裝飾，除了傳授文化意涵，也鼓勵學員展現創意，使每顆獅頭獨具風格。三門課程總計102小時，共70位學員完成，成果豐碩。

