雲林家扶被愛包圍歲末園遊會 企業社區湧愛心送暖

雲林家扶中心今天舉辦「被」愛包圍歲末園遊會，吸引3000名親子參加，現場逾60愛心攤位，活動中表揚18戶自強家庭；縣長張麗善到場致意，以實際行動捐款響應家扶服務。

雲林家扶中心今天在虎尾農博園區舉辦「被」愛包圍歲末園遊會，國民黨立委張嘉郡、張麗善等人參與；虎尾科技大學公共事務組長張逸品也帶著學校國際生到會場協助搬運物資，與來自越南、印尼的新住民媽媽聊天，場面溫馨。

張麗善說，家扶不僅照顧孩子，也見證許多自立自強家庭的成長故事，是台灣社會穩定的重要力量，所以當家扶募款面臨挑戰，她都希望更多善心人士拋磚引玉、集結力量一起支持家扶工作。

雲林家扶中心主任廖志文表示，今年園遊會規劃60個攤位，由社區愛心人士與企業團體主動響應，不收費提供家扶家庭享用，活動中也表揚18戶雲林家扶自強家庭，肯定家長在經濟壓力與生活挑戰下，仍堅韌扛起家庭責任、照顧子女與長輩，是社會學習典範。

來自越南的新移民50歲梁月草離婚後獨自扶養3兒女，她說，曾在台孤苦無依、語言不通及文化衝擊，在家扶陪伴下學習台灣話，之後以越南語協助公私部門、化解同鄉語言隔閡；51歲江海英來台16年，歷經先生罹癌離世留下債務，在家扶陪伴下，扶養兒子並償還債務。