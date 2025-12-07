快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

台南鹽水特色公園啟用首周 公廁無水惡臭、指標不清惹議

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，不過公園入口指標不清，甚至有人誤闖鄰近殯葬園區，引發不小爭議。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，不過公園入口指標不清，甚至有人誤闖鄰近殯葬園區，引發不小爭議。記者萬于甄／攝影

台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，因具多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而，近日卻有家長發現公園內公廁無水可用，馬桶因無法沖水而充斥糞水，惡臭難耐，且公園入口指標不清，甚至有人誤闖鄰近的殯葬園區，引發不小爭議。

市議員王宣貿指出，公園啟用才短短幾天，就陸續接獲民眾陳情，包括廁所無供水、環境清潔不足、遮陽設施不足、部分滑梯及滑索不順暢，以及入口動線不佳等問題，影響遊憩品質。他認為市府應全面檢討並盡速改善，確保公園安全與設施品質，避免讓民眾失望。

對此，南市府工務局回應，6日接獲反映後立即派員查修，發現供水異常是因自來水總開關遭人誤關，導致廁所無法供水，目前已完成清理，並通知專業廠商到場檢查及復原設備，將持續追蹤並力求儘速恢復正常供水。工務局也呼籲，公園內設備開關關乎公共使用，請民眾勿任意操作，以免造成不便。

記者今早實地走訪，也一度因指標不清而差點誤入鹽水壽園殯葬園區，不過，公園內親子遊客眾多、小朋友玩樂歡笑聲不斷，熱門的滑軌繩索更吸引不少孩童，親子玩得不亦樂乎，不過，公廁現場仍見糞水滿溢、洗手台無水可用，環境惡臭令人難以靠近。

據了解，鹽水公20特色公園占地約2.5公頃，是溪北地區重要大型特色公園之一，總經費超過4000萬元，如今啟用不久即問題頻傳，也讓外界對施工與管理品質質疑。

台南鹽水公20特色公園剛啟用昨卻傳出公園內公廁無水可用，馬桶因無法沖水而充斥糞水，惡臭難耐。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園剛啟用昨卻傳出公園內公廁無水可用，馬桶因無法沖水而充斥糞水，惡臭難耐。記者萬于甄／攝影
記者今早實地走訪台南鹽水公20特色公園，公廁現場仍見糞水滿溢、洗手台無水可用。記者萬于甄／攝影
記者今早實地走訪台南鹽水公20特色公園，公廁現場仍見糞水滿溢、洗手台無水可用。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而啟用不久即問題頻傳，引發不小爭議。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而啟用不久即問題頻傳，引發不小爭議。記者萬于甄／攝影

親子 廁所 公廁

延伸閱讀

衝刺台南市長初選 林俊憲「愛憲姊妹會」湧3千人造勢

「角頭」女星王宣親揭性騷案！突發文怒斥：太可惡了！

東海岸最乾淨！小野柳遊客中心公廁奪全國特優

公廁縱慾火？男女關門激戰「1原因」被看光光 路人笑：我可以坐整晚

相關新聞

西螺太平媽營隊比演唱會門票還難搶 除了保平安還有這原因

雲林西螺福興宮10多年來寒、暑假開辦「太平媽成長營」，提供清寒學生優質又充實的學習，課程由虎尾科技大學團隊精心策劃，有科...

楊瓊瓔發送水果月曆排隊人潮400多公尺 搶頭香民眾等2小時

立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、吳建德今天早上在台中大雅永興宮發送2026水果月曆，吸引人潮排隊等領月曆，400多公尺長的...

台南鹽水特色公園啟用首周 公廁無水惡臭、指標不清惹議

台南鹽水公20特色公園本月1日由市長黃偉哲正式啟用，因具多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而，近日卻有家長...

嘉義大林糖果節甜蜜首辦 兩日嘉年華喚醒糖廠百年記憶

曾是糖業重鎮的嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，台糖公司補助經費，活動於大林糖廠連續2天登場；鎮長許有疆說，「大林...

嘉市湖美夜市重新開幕 推1500份200元消費券吸客

嘉義市最大夜市「湖美商展嘉義夜市」今年受丹娜絲風災重創，多數攤商設備毀損、營運停擺，夜市人氣一度大幅下滑，甚至傳出可能收...

故宮南院馬拉松6千跑友開跑 3年完賽集滿「酸菜白肉鍋」三寶

「2025 第七屆故宮南院馬拉松」今晨6時30分在故宮南院慶典花園鳴槍起跑，跑者連續3年完賽，即能集滿「毛公鼎」、「翠玉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。