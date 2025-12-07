嘉義大林糖果節甜蜜首辦 兩日嘉年華喚醒糖廠百年記憶

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，在充滿回憶、歡樂、熱鬧與繽紛的氛圍中，歡度了２天甜美而幸福的時光。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，在充滿回憶、歡樂、熱鬧與繽紛的氛圍中，歡度了２天甜美而幸福的時光。圖／大林鎮公所提供

曾是糖業重鎮的嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，台糖公司補助經費，活動於大林糖廠連續2天登場；鎮長許有疆說，「大林的甜，不只是糖味，更是世代共同的記憶」活動以夢幻甜點派對揭開序幕，結合在地表演與歌手邱韋銓的療癒歌聲，鄉親鋪上野餐墊悠閒享受冬日午後。

現場設置「糖果一把抓」打卡禮、龍鬚糖DIY、黏土甜點、甘蔗榨汁等體驗，讓大人小孩都沉浸在復古又繽紛的甜蜜氛圍。今天上午糖果姐姐帶動跳與大地彩繪更添親子互動。

大林公所同步推出「糖果時光隧道」展覽，展示百年糖業照片、製糖故事與古早味糖果，引發民眾滿滿感動。許有疆表示，糖廠五分車、日式宿舍與糖香構成大林獨有文化記憶，此次糖果節成功串起地方情感，也象徵大林以文化再生邁向更美好未來。

嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，鎮長許有疆表示，透過糖果節使得更多鄉親認識大林寶貴的文化歷史和當時的生活群像。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮「大林糖果文化節」充滿回憶、歡樂、熱鬧與繽紛的氛圍。圖／大林鎮公所提供
Focasa 馬戲團帶來高空特技與創意馬戲，掀起全場驚呼。圖／大林鎮公所提供
