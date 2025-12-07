嘉義大林糖果節甜蜜首辦 兩日嘉年華喚醒糖廠百年記憶
曾是糖業重鎮的嘉義縣大林鎮首次舉辦「大林糖果文化節」，台糖公司補助經費，活動於大林糖廠連續2天登場；鎮長許有疆說，「大林的甜，不只是糖味，更是世代共同的記憶」活動以夢幻甜點派對揭開序幕，結合在地表演與歌手邱韋銓的療癒歌聲，鄉親鋪上野餐墊悠閒享受冬日午後。
現場設置「糖果一把抓」打卡禮、龍鬚糖DIY、黏土甜點、甘蔗榨汁等體驗，讓大人小孩都沉浸在復古又繽紛的甜蜜氛圍。今天上午糖果姐姐帶動跳與大地彩繪更添親子互動。
大林公所同步推出「糖果時光隧道」展覽，展示百年糖業照片、製糖故事與古早味糖果，引發民眾滿滿感動。許有疆表示，糖廠五分車、日式宿舍與糖香構成大林獨有文化記憶，此次糖果節成功串起地方情感，也象徵大林以文化再生邁向更美好未來。
