嘉市湖美夜市重新開幕 推1500份200元消費券吸客

嘉義市最大夜市「湖美商展嘉義夜市」今年受丹娜絲風災重創，多數攤商設備毀損、營運停擺，夜市人氣一度大幅下滑，甚至傳出可能收攤的消息。管委會強調並未放棄，經攤商會議討論後，決定力圖振作，將於12月16日（周二）重新開幕，盼找回昔日人潮。

管委會主委吳承勳表示，此次風災對攤商衝擊極大，但經營團隊不變，營運方式略作調整，原本每周三、五、六營業，將改為每周二、六營運，以提升場域管理與穩定商機。重新開幕當天將發放200元夜市消費券共1500 份，各攤商也準備多項優惠回饋消費者，例如嘉新肉品香腸推出「買香腸送前幣（早期1角、5角銅幣）」活動，兼具趣味與收藏價值。

湖美夜市為嘉義縣市首個取得合法身分的夜市，市府也證實，攤商可申請經濟部風災補助，每攤核發1萬元，符合資格者可向市府建設處工商管理科洽詢。