西螺太平媽營隊比演唱會門票還難搶 除了保平安還有這原因

雲林西螺福興宮10多年來寒、暑假開辦「太平媽成長營」，提供清寒學生優質又充實的學習，課程由虎尾科技大學團隊精心策劃，有科學、有人文更有學生最愛的動漫文創，多元又有趣，口耳相傳，發展成為雲林超人氣營隊之一，北部、東部都來報名，因名額有限，學生打趣說，比演唱會門票還難搶。

西螺福興宮「太平媽成長營」每年寒暑假辦理營隊，今年邁入第35屆，今天開放報名大排長龍，不少外縣市的人也來搶位，福興宮說，該營隊主要為提供清寒學生充實寒暑假，藉由媽祖的庇佑，添智慧、長知識。

廟方說，清寒學生人數由各校呈報人數，一律免費，除提供教材還送一件媽祖時尚外套，因課程委由虎尾科技大學精心設計，學生收穫滿滿，所以參加的人愈來愈多，在家長請求下營隊才對外開放，使人數年年增加，從數十人增至目前210人。

今天開放報名，大批家長帶著孩子排隊，從廟裡排到廟外，幾位從北部、東部來報名的家長說，每年都會到福興宮參拜，利用參拜機會也讓孩子參加媽祖的成長營，希望孩子在太平媽庇護下健康成長，一家人也藉由進香之旅豐富心靈。

因名額有限，排隊的學生及家長還擔心能不能順利報名，他們笑說，真的比演唱會門票還難搶。廟方說，該營隊以清寒學生優先，是否開放第二波報名，將視各校呈報名單後再決定。

營隊由虎尾科技大學號召其他大專院校組成執行團隊，利用整個學期籌備與排練，精心設計非牛頓流體、濾水器原理、磁力車等科學小遊戲，結合闖關、挑戰、團隊任務，激發小朋友的團隊精神和自信。