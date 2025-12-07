聽新聞
楊瓊瓔發送水果月曆排隊人潮400多公尺 搶頭香民眾等2小時
立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、吳建德今天早上在台中大雅永興宮發送2026水果月曆，吸引人潮排隊等領月曆，400多公尺長的隊伍從廟前延伸到巷口；搶頭香的易姓男子今天早上6點多到場排隊，他說自己多年來固定來領月曆，平常習慣早起，今天早上先拜媽祖後再耐心等候，等2個多小時不會累。
楊瓊瓔及吳呈賢、吳建德今天先到永興宮入廟參拜，向媽祖虔誠祈求新的一年風調雨順、大家平安健康；她走到廟埕與吳呈賢、吳建德和10多位里長發送1000分月曆，不到50分鐘被搶領一空。
楊瓊瓔多年來以水果月曆推廣台灣農產，她說12個月分呈現四季盛產水果，不只是月曆，更像在替台灣土地做一本「農產寫真集」，讓大家每月翻月曆都能看到最甜美的當季鮮果。2026年封面以釋迦、蓮霧與多款台灣水果亮相，色彩飽滿、構圖細膩。
