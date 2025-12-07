故宮南院馬拉松6千跑友開跑 3年完賽集滿「酸菜白肉鍋」三寶

「2025 第七屆故宮南院馬拉松」今晨6時30分在故宮南院慶典花園鳴槍起跑，跑者連續3年完賽，即能集滿「毛公鼎」、「翠玉白菜」與今年全新亮相的「肉形石」組成的限定組合「故宮三寶：酸菜白肉鍋」。獨特且具文化趣味的獎牌設計掀起跑界收藏風潮，也成為本屆超過 6000名跑友齊聚嘉義太保的重要吸引力。

今年賽事組別涵蓋全馬、半馬、11K、3K 樂活與健走組外，首次推出 7K 組，讓更多第1次參賽或輕量跑者能自在參與，同時把「史上最具食慾」的肉形石獎牌帶回家。熱身操後嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘與故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾共同鳴槍。跑者從園區內至善湖、熱帶花園、象棋廣場一路奔馳，晨曦倒映南院建築曲線，被跑者譽為「全台最美馬拉松會場」再度獲得印證。

藝人謝忻與台北市文化局長蔡詩萍也在跑者行列，蔡詩萍更挑戰個人生涯第100場全馬；多名視障跑者則在領跑員陪同下順利完賽，展現馬拉松最動人的互助精神。

適逢故宮百年與南院開館10周年，院方特別打造全新「故宮南院馬拉松 CI」與紀念品，以范寬〈谿山行旅圖〉設計紀念巾與提袋，讓跑者能把千年山水「披在肩上」。南院也特別開放跑者憑號碼布免費參觀百年院慶特展「甲子萬年」，3幅北宋巨碑式山水，范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉首次在南院合體展出，成為完賽後最佳文化行程。