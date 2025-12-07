聽新聞
能到梅嶺、國聖燈塔！台南公車「5極點」 通勤、旅遊添便利

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南公車站牌至高點是楠西梅嶺站，海拔627公尺。圖／取自運轉台南好交通
台南公車站牌至高點是楠西梅嶺站，海拔627公尺。圖／取自運轉台南好交通

台南地理橫跨山海，大台南公車陸續設置極東、極西到極南、極北與海拔最高站點，還有單程70公里「最遙遠的一站」，公車站牌「5極點」展現不同地貌，市府近年以小黃公車補足偏鄉交通，使原本難以抵達的邊陲站點更易到達，也成為交通迷與旅遊者可收集的「公車站牌任務」。

原設於七股黑面琵鷺賞鳥亭的極西站，去年因藍28增設預約站，改至國聖港燈塔，成台灣本島公車最西點。自佳里站發車，行經佳里榮民之家到燈塔。因榮民之家住民少，過去公車僅周二、四、六行駛；引進小黃公車後改每日可搭乘也可預約叫車，燈塔站採預約制。

2022年綠29上線後，最東站從上歸林站改為南化關山里「龍眼林站」。該路線單程長達70公里，是台南最長、最偏遠公車路線，深入龍眼林與木瓜坑山區。去年於關山里推動隨招隨停，涵蓋南179-1及南179沿線，讓高齡者或行動不便者也能在無站牌處招手搭乘。

隨黃15小黃公車駛入白河蓮潭社區，極北站從內角站移至大安宮站，是蓮花季往返重要路線。並於後壁火車站與黎明江山社區設預約站，補足跨火車接駁需求；紅13行經南區濱海與農村聚落，其中關廟「南雄橋站」是全市最南端公車站點，服務住宅、工業區及農漁村，是南區重要的通勤線。

最高站梅嶺站海拔627公尺，綠22平日8個班次，假日有台灣好行梅嶺線18班次。旅客可於玉井轉乘入山，有伍龍、梅峰古道、觀音或稜線健行步道，下山後品嘗梅子雞，成熱門山城路線。

台南 公車 偏鄉 黑面琵鷺 台灣好行

