聽新聞
0:00 / 0:00

納入仁德、下營等區！台南小黃公車深入偏鄉 明年再增10路線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市小黃公車已有42條路線，明年將擴大增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供
台南市小黃公車已有42條路線，明年將擴大增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供

台南市小黃公車至今推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有預約制，但民眾反映常預約失敗，量能不足；公共運輸處表示，預約量逐漸成長突破5成，部分路線預約不易，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

市府自2019年推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，達成溪北區區有小黃公車，累計服務超過37萬人次，市長黃偉哲說，台南幅員廣大，偏鄉山區交通長期不足，小黃公車補上缺口，曾獲「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」及「政府服務獎」。

而彈性預約到府接送，受長者與行動不便者歡迎，結合醫療服務據點、整合公車動態App，滿意度逾90%，公運處表示，小黃公車每月使用量屢創新高，突破1萬5000人次，預約比率從服務之初27%成長至52%。

為讓偏遠公共運輸更全面，今年規畫第6期10條新路線，明年陸續通車。市府說，小黃公車以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，剩餘由政府補貼，改善偏鄉客量低、班次難維持問題。「讓回家路不遙遠」，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好作用。

針對民眾反映預約困難，公運處長劉佳峰表示，預約人數逐漸成長。預約雖需2人以上，但站牌1公里內可接送服務，對民眾而言較便利；對業者來說，若同時大量預約，路線安排較辛苦需提前協調，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

劉佳峰指出，新增10條路線納入過去沒有公車的地區，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，像新市潭頂、下營西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到大型醫院需求為主，路線已公告辦理徵求業者中。

公車 台南 偏鄉 公共運輸 計程車

延伸閱讀

台南公車「5極點」祕境 「本島最西站」還有「最遙遠的一站」

深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

影／台南南區塑膠工廠晚間火警 燃燒塑膠棧板冒出大量濃煙

TPASS滿意度高達八成五 每月約98.2萬人常態使用

相關新聞

跳脫生肖造型！2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，預計明年3月3日至15日登場，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀、縣長翁章梁...

納入仁德、下營等區！台南小黃公車深入偏鄉 明年再增10路線

台南市小黃公車至今推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有預約制，...

能到梅嶺、國聖燈塔！台南公車「5極點」 通勤、旅遊添便利

台南地理橫跨山海，大台南公車陸續設置極東、極西到極南、極北與海拔最高站點，還有單程70公里「最遙遠的一站」，公車站牌「5...

台南冬季最美嘉年華會 林百貨「摩登大遊行」30組表演團體接力登場

台南林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，...

「雲林滷肉飯節」冠軍揭曉！店家四度參賽終得冠 公布好吃關鍵

雲林縣是台灣糧倉，盛產稻米、豬肉、醬油，為推廣在地農產及美食，縣府舉辦神級滷肉飯爭霸賽，今公布得獎店家及個人參賽者，冠軍...

台南公車「5極點」祕境 「本島最西站」還有「最遙遠的一站」

台南市地理環境橫跨山海城，從公車站牌的極東、極西到極南、極北與海拔最高站點皆各具特色，形成「公車站5極點」，交通局近年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。