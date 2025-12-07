納入仁德、下營等區！台南小黃公車深入偏鄉 明年再增10路線

台南市小黃公車至今推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有預約制，但民眾反映常預約失敗，量能不足；公共運輸處表示，預約量逐漸成長突破5成，部分路線預約不易，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

市府自2019年推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，達成溪北區區有小黃公車，累計服務超過37萬人次，市長黃偉哲說，台南幅員廣大，偏鄉山區交通長期不足，小黃公車補上缺口，曾獲「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」及「政府服務獎」。

而彈性預約到府接送，受長者與行動不便者歡迎，結合醫療服務據點、整合公車動態App，滿意度逾90%，公運處表示，小黃公車每月使用量屢創新高，突破1萬5000人次，預約比率從服務之初27%成長至52%。

為讓偏遠公共運輸更全面，今年規畫第6期10條新路線，明年陸續通車。市府說，小黃公車以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，剩餘由政府補貼，改善偏鄉客量低、班次難維持問題。「讓回家路不遙遠」，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好作用。

針對民眾反映預約困難，公運處長劉佳峰表示，預約人數逐漸成長。預約雖需2人以上，但站牌1公里內可接送服務，對民眾而言較便利；對業者來說，若同時大量預約，路線安排較辛苦需提前協調，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

劉佳峰指出，新增10條路線納入過去沒有公車的地區，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，像新市潭頂、下營西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到大型醫院需求為主，路線已公告辦理徵求業者中。