台南冬季最美嘉年華會 林百貨「摩登大遊行」 30組表演團體接力登場
台南林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，宛如嘉年華熱鬧無比。
摩登大遊行自2014 年再開幕後持續舉辦至今，已是許多市民歲末相聚的年度記憶。今今年大遊行規模盛大，由30組團隊、超過600位參與者從河樂廣場啟程。開場亮點為林百貨與艸非火 Fake Fire Atelier 推出的「繽紛旗海共創計畫」，事前向市民與旅客募集近千則手寫祝福，轉化為一面面獨一無二的彩色旗幟，由林百貨旗隊高舉入場，彷彿祝福在城市街道間迎風流動、綻放。
遊行內容跨旗舞、造型、武藝、歌唱、街頭雜技與青年創作隊伍，層次豐富、節奏緊湊。林百貨旗隊、Focus 時尚流行館「作伙嘉年華」造型隊、天馬戲創作劇團以高蹺與服裝帶來強烈視覺效果；武魂擊、鳳天神鼓、樁集日舞美學研習社與 S.F.C 街舞團則以鼓聲、劍影與律動展現府城文化底蘊；台南女中、家齊高中流行服飾科、成大創意產業設計研究所的青春隊伍則以創意與活力讓街道充滿躍動氣息。
沿著末廣町兩側，熱情民眾戴著今年限定的撞色領巾、揮舞手拿旗，邊合照邊向隊伍打氣。隊伍抵達林百貨後，虎山實小鼓術擊樂團以澎湃鼓聲開啟後半段節目，氣勢震撼現場。緊接著統一 7-ELEVEN 獅啦啦隊 UniGirls 熱舞登場，現場再次大批觀眾。
台南林百貨自1932年開幕至今，一直是府城街景中最迷人的文化建築。這座老百貨承載著城市記憶，也在新世代中持續散發魅力。
副市長葉澤山表示，林百貨是全台唯一仍在營運的古蹟百貨，歷史建築與文化場域雙重身分讓它成為台南指標級的文化觀光景點。
