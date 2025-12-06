快訊

台南冬季最美嘉年華會 林百貨「摩登大遊行」 30組表演團體接力登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，宛如嘉年華。圖／台南市文化局提供
台南林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，宛如嘉年華熱鬧無比。

摩登大遊行自2014 年再開幕後持續舉辦至今，已是許多市民歲末相聚的年度記憶。今今年大遊行規模盛大，由30組團隊、超過600位參與者從河樂廣場啟程。開場亮點為林百貨與艸非火 Fake Fire Atelier 推出的「繽紛旗海共創計畫」，事前向市民與旅客募集近千則手寫祝福，轉化為一面面獨一無二的彩色旗幟，由林百貨旗隊高舉入場，彷彿祝福在城市街道間迎風流動、綻放。

遊行內容跨旗舞、造型、武藝、歌唱、街頭雜技與青年創作隊伍，層次豐富、節奏緊湊。林百貨旗隊、Focus 時尚流行館「作伙嘉年華」造型隊、天馬戲創作劇團以高蹺與服裝帶來強烈視覺效果；武魂擊、鳳天神鼓、樁集日舞美學研習社與 S.F.C 街舞團則以鼓聲、劍影與律動展現府城文化底蘊；台南女中、家齊高中流行服飾科、成大創意產業設計研究所的青春隊伍則以創意與活力讓街道充滿躍動氣息。

沿著末廣町兩側，熱情民眾戴著今年限定的撞色領巾、揮舞手拿旗，邊合照邊向隊伍打氣。隊伍抵達林百貨後，虎山實小鼓術擊樂團以澎湃鼓聲開啟後半段節目，氣勢震撼現場。緊接著統一 7-ELEVEN 獅啦啦隊 UniGirls 熱舞登場，現場再次大批觀眾。

台南林百貨自1932年開幕至今，一直是府城街景中最迷人的文化建築。這座老百貨承載著城市記憶，也在新世代中持續散發魅力。

副市長葉澤山表示，林百貨是全台唯一仍在營運的古蹟百貨，歷史建築與文化場域雙重身分讓它成為台南指標級的文化觀光景點。

林百貨 台南 歷史建築

相關新聞

跳脫生肖造型！2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，預計明年3月3日至15日登場，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀、縣長翁章梁...

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

行政院長卓榮泰公開歡迎日本偶像來台演出，以感謝日本首相高市早苗在壓力下仍堅持正義與和平 ，對此，台南市長黃偉哲今天呼應 ...

深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

台南市小黃公車至今已推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年再增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有貼心...

台南冬季最美嘉年華會 林百貨「摩登大遊行」 30組表演團體接力登場

台南林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，...

「雲林滷肉飯節」冠軍揭曉！店家四度參賽終得冠 公布好吃關鍵

雲林縣是台灣糧倉，盛產稻米、豬肉、醬油，為推廣在地農產及美食，縣府舉辦神級滷肉飯爭霸賽，今公布得獎店家及個人參賽者，冠軍...

台南公車「5極點」祕境 「本島最西站」還有「最遙遠的一站」

台南市地理環境橫跨山海城，從公車站牌的極東、極西到極南、極北與海拔最高站點皆各具特色，形成「公車站5極點」，交通局近年以...

