跳脫生肖造型！2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右三）、縣長翁章梁（左三）等人持鏟動土。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右三）、縣長翁章梁（左三）等人持鏟動土。記者黃于凡／攝影

2026台灣燈會嘉義縣舉辦，預計明年3月3日至15日登場，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀、縣長翁章梁等人持鏟動土，同時宣布馬年主燈會跳脫值年生肖造型，打造21公尺高「阿里山神木」主燈，結合特效打造阿里山雲海沉浸式體驗。

觀光署介紹，明年主燈邀請藝術家姚仲涵老師以「阿里山神木」意象呈現，主燈作品高度將達21公尺，導入AI與數位製造技術，利用光、霧、聲的數位科技，以多層次結構與流動光影呈現晨曦與雲霧，打造沉浸式體驗環境，讓遊客感受阿里山一日之間變化萬千。

陳玉秀說，台灣燈會第3次在嘉義舉辦，嘉義有很大資產就是阿里山，盼透過台灣燈會「光耀台灣、點亮嘉義」，主展區及地方展區共規畫1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，預計展出超過300件作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演。

翁章梁說，台灣燈會是年度盛事，每年吸引國內外遊客上千萬人次，明年將打造多元主題燈區，邀請國內外團體表演，每天都有藝文展演活動及上百攤美食市集，也會推出嘉義縣知名景點遊程，讓遊客不只來看燈會，還可以一覽嘉義的好山好水，體驗當地人文風情。

文觀局表示，燈會展區總面積達30公頃，包括縣府前廣場及四大塊空地，另也首度在太子大道打造燈區。四大塊空地其中西北方一塊由觀光署設置主燈區，另三塊空地由縣府規畫美食區、地方燈區及接駁區，太子大道及縣府前廣場也由縣府規畫多元地方燈區。

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右一）、縣長翁章梁（右二）等人持香祈福。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右一）、縣長翁章梁（右二）等人持香祈福。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右）、縣長翁章梁（左）等人持鏟動土。記者黃于凡／攝影
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀（右）、縣長翁章梁（左）等人持鏟動土。記者黃于凡／攝影

台灣燈會 嘉義 阿里山

