「雲林滷肉飯節」冠軍揭曉！店家四度參賽終得冠 公布好吃關鍵

雲林縣是台灣糧倉，盛產稻米、豬肉、醬油，為推廣在地農產及美食，縣府舉辦神級滷肉飯爭霸賽，今公布得獎店家及個人參賽者，冠軍店家是斗六市大崙發哥麵店，業者四度參賽，前三次都與冠軍擦身而冠，老闆李台發表示滷肉飯是傳承阿嬤的味道，好吃的秘訣是使用在地溫體豬肉。

縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，現場公布比賽結果，專業店家組前3名為大崙發哥麵店、抱糰料理工作室、土庫一品香；民間高手組前3名為羅文澤、林俊儀、黃祥為。

大崙發哥麵店已是四度參賽，前三次雖有獲獎，但與冠軍擦身而過，此次獲得冠軍，業者開心不已，李台發表示，滷肉飯是傳承阿嬤的味道，好吃的秘訣在於使用雲林在地溫體豬的後腿肉，肥瘦比例為3比7，搭配在地醬油及好米，就是一碗擁有阿嬤味道的滷肉飯。

雲林縣長張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，擁有得天獨厚的地理環境，無論是濁水溪孕育的高品質稻米、零瘦肉精的豬肉，或是醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵，希望藉由這碗國民美食，讓大家看見雲林的優質農特產。

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。