快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聽新聞
0:00 / 0:00

「雲林滷肉飯節」冠軍揭曉！店家四度參賽終得冠 公布好吃關鍵

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是台灣糧倉，盛產稻米、豬肉、醬油，為推廣在地農產及美食，縣府舉辦神級滷肉飯爭霸賽，今公布得獎店家及個人參賽者，冠軍店家是斗六市大崙發哥麵店，業者四度參賽，前三次都與冠軍擦身而冠，老闆李台發表示滷肉飯是傳承阿嬤的味道，好吃的秘訣是使用在地溫體豬肉。

縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，現場公布比賽結果，專業店家組前3名為大崙發哥麵店、抱糰料理工作室、土庫一品香；民間高手組前3名為羅文澤、林俊儀、黃祥為。

大崙發哥麵店已是四度參賽，前三次雖有獲獎，但與冠軍擦身而過，此次獲得冠軍，業者開心不已，李台發表示，滷肉飯是傳承阿嬤的味道，好吃的秘訣在於使用雲林在地溫體豬的後腿肉，肥瘦比例為3比7，搭配在地醬油及好米，就是一碗擁有阿嬤味道的滷肉飯。

雲林縣長張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，擁有得天獨厚的地理環境，無論是濁水溪孕育的高品質稻米、零瘦肉精的豬肉，或是醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵，希望藉由這碗國民美食，讓大家看見雲林的優質農特產。

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。

縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，縣長張麗善（左二）、立委張嘉郡（左三）等人大快朵頤。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，縣長張麗善（左二）、立委張嘉郡（左三）等人大快朵頤。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，圖為冠軍店家大崙發哥麵店。記者陳雅玲／攝影
縣府今在古坑鄉綠色隧道舉辦「2025雲林滷肉飯節」，由神級滷肉飯爭霸賽脫穎而出的10家專業店家，提供逾千碗滷肉飯供民眾品嘗，圖為冠軍店家大崙發哥麵店。記者陳雅玲／攝影

雲林 豬肉 滷肉飯 張麗善

延伸閱讀

桃園仙草嘉年華吸引百萬遊客賞花海 來品嘗黑豬滷肉、香腸

台灣鯛烏龍不僅陳其邁道歉 高市府再赴雲林謝罪漁民反應曝光

台灣鯛魚排檢驗出包 高雄衛生局派員赴雲林口湖道歉

雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰

相關新聞

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

行政院長卓榮泰公開歡迎日本偶像來台演出，以感謝日本首相高市早苗在壓力下仍堅持正義與和平 ，對此，台南市長黃偉哲今天呼應 ...

深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

台南市小黃公車至今已推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年再增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有貼心...

台南冬季最美嘉年華會 林百貨「摩登大遊行」 30組表演團體接力登場

台南林百貨「府城摩登大遊行」下午登場，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為題，30組表演團隊、上千民眾祝福與熱力十足的舞台接力，...

2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，預計明年3月3日至15日登場，交通部觀光署今天舉行主燈基座動土儀式，署長陳玉秀、縣長翁章梁...

「雲林滷肉飯節」冠軍揭曉！店家四度參賽終得冠 公布好吃關鍵

雲林縣是台灣糧倉，盛產稻米、豬肉、醬油，為推廣在地農產及美食，縣府舉辦神級滷肉飯爭霸賽，今公布得獎店家及個人參賽者，冠軍...

台南公車「5極點」祕境 「本島最西站」還有「最遙遠的一站」

台南市地理環境橫跨山海城，從公車站牌的極東、極西到極南、極北與海拔最高站點皆各具特色，形成「公車站5極點」，交通局近年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。