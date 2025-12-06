台南公車「5極點」祕境 「本島最西站」還有「最遙遠的一站」

台南市地理環境橫跨山海城，從公車站牌的極東、極西到極南、極北與海拔最高站點皆各具特色，形成「公車站5極點」，交通局近年以小黃公車補足偏鄉交通，使這些極點更易抵達，可成為交通迷與旅遊愛好者可蒐集的「隱藏版景點」。

本島極西點站牌移至國聖港燈塔

原位於七股黑面琵鷺賞鳥亭的極西點站牌，2024年隨藍28小黃公車增設預約站移至國聖港燈塔，正式成為「台灣本島公車站牌最西點」。藍28行經佳里站、佳里榮民之家一路至國聖港燈塔，取代原藍21支線。因佳里榮民之家住民少，過去公車僅周二、四、六進入服務，如今小黃公車每日可抵達，並能預約叫車；國聖港燈塔站為預約站，只要有需求即可派車前往。

極東點站牌改為南化關山里「龍眼林站」

2022年綠29上線後，最東站由上歸林站改為南化龍眼林站；該路線自玉井出發，深入龍眼林、木瓜坑等山區，是大台南最長公車路線，單程就要70公里，成為最遙遠的一站。2024年起，綠29在關山里試辦「隨招隨停」，範圍涵蓋南179-1與南179沿線，讓固定班次也能在無站牌處招手即停，進一步降低高齡及行動不便者的通行門檻。

極北點站牌移至白河蓮潭社區「大安宮站」

2024年黃15小黃公車駛入白河蓮潭社區後，最北站從內角站變更為大安宮站。黃15自白河站出發，行經白河區公所、賞蓮大道與廣安里等地，每年蓮花季成為遊客往返賞花的重要路線。後壁火車站、黎明江山社區則設有預約站牌，提供跨火車的接駁需求。

極南站牌在關廟紅13「南雄橋站」

紅13深入南區濱海與農村聚落，關廟區「南雄橋站」是全市最南端大台南公車站點，服務範圍涵蓋住宅、工業與農漁村，是南區重要的通勤接駁線。

境內最高站牌梅嶺站 海拔627公尺

海拔最高的公車站牌為梅嶺站，海拔627公尺，平日由綠22提供8班次服務；假日則有台灣好行梅嶺線18班次運行。遊客從玉井轉運站轉乘上山，可選伍龍、梅峰古道、觀音、梅龍或稜線步道健行，俯瞰嘉南平原與曾文水庫景致。下山後再至二層坪品嘗梅子雞，成為假日最受歡迎的山城輕旅行。

台南市交通局表示，在粉專提供公車極點站牌，是增加知識性和趣味性，各極點距離遙遠、路線特殊，也成為值得蒐集的「公車站牌任務」，遊客也可自行小旅行或分段完成的收集公車站牌漫遊路線。