雲林林內龍過脈步道整修半年 12月升級回歸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉龍過脈步道2008年啟用，近年多處枕木、棧道損壞，有安全疑慮，農業部林業及自然保育署南投分署今年投入600萬元進行修復，期間歷經颱風、西南氣流、八色鳥繁殖期影響，本月重新開放，步道入口處開復廟與前議員邱世文今在廟口發送300人份炒麵與羊肉爐，慶祝步道重開放。

龍過脈步道有4處入口，以鐵管坑段及濟公廟段入口最為熱門，龍過脈健走隊長蔡旻芳指出，先前步道部分路段已遭土石覆蓋，多處枕木及棧道因老舊損壞，也有階梯高低落差大，地方一直希望能獲得改善，經整修後獲得不少山友讚許。邱世文表示，步道整修完成，象徵雲林後花園再次亮麗登場。

林保署南投分署今年投入近600萬元經費修繕龍過脈步道，針對步道受損較嚴重的鐵管坑路段進行改善，包括鋼棧道角鋼補強及面板更換、仿枕木階梯整修、排水設施改善、增設必要護欄等，提升步道安全性與穩定度，5月步道封閉施工，12月1日重新開放。

分署長李政賢表示，此次修復過程歷經颱風、西南氣流豪雨影響，過程十分不易，當地民眾最關注的八色鳥生態，已於施工前進行生態檢核，施工期盡力避開八色鳥繁殖期及繁殖區，並進行環境生態監測，未於工區內發現有八色鳥出沒，但6月曾於工區外200公尺產業道路旁坑溝發現八色鳥，為此提醒施工人員不可干擾，兼顧步道工程及保護自然生態。

龍過脈步道串連林內鄉林中、林南及坪頂三個村，全長4.2公里，沿途有豐富的自然、生態景觀，幸運時甚至可以看見珍稀保育鳥類八色鳥，步道最高處可遠眺雲林、彰化、南投景色，有林內後花園之稱，平假日都有許多民眾前往登山健行。

雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用，今步道入口處開復廟與前議員邱世文今在廟口發送300人份炒麵與羊肉爐，慶祝步道重開放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用，今步道入口處開復廟與前議員邱世文今在廟口發送300人份炒麵與羊肉爐，慶祝步道重開放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用，今步道入口處開復廟與前議員邱世文今在廟口發送300人份炒麵與羊肉爐，慶祝步道重開放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉龍過脈步道歷經半年修繕，本月重新開放民眾使用，今步道入口處開復廟與前議員邱世文今在廟口發送300人份炒麵與羊肉爐，慶祝步道重開放。記者陳雅玲／攝影

雲林 農業部 健走

