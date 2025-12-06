快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

聽新聞
0:00 / 0:00

深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市小黃公車已有52條路線，明年將擴大再增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供
台南市小黃公車已有52條路線，明年將擴大再增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供

台南市小黃公車至今已推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年再增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有貼心預約制，但民眾反映常預約失敗，量能不足問題浮現，公運處表示，預約量逐漸成長，部分路線預約不易，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

南市府從2019年推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，達成溪北地區區區有小黃公車的目標，累計服務超過37萬人次，市長黃偉哲說，台南幅員廣大，偏鄉與山區交通長期不足，小黃公車成功補上缺口，曾獲「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」及「政府服務獎」肯定。彈性預約到府接送深受長者與行動不便者歡迎。

台南市的做法更符合彈性需求，創新預約制、結合醫療服務據點、整合公車動態APP，滿意度高達90%以上，公共運輸處表示，小黃公車每月使用量也屢創新高，突破1萬5000人次，預約比例從服務之初的27%成長至52%。

為讓偏遠地區的公共運輸更全面，今年已規畫第6期的10條新路線，預計2026年陸續通車。市府說，小黃公車是以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，其餘由政府補貼，以改善偏鄉客量低、班次難維持的問題。「讓回家的路不遙遠」，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好的作用。

公共運輸處長劉佳峰表示，新增的10條路線主要是將過去沒有公車服務的地區納入，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，像新市潭頂、下營西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到醫院的需求為主，最快在明年第一季陸續開通。

針對部分民眾反映的預約困難問題，劉佳峰表示，整體而言預約制正逐漸成長。預約至少為兩人以上，站牌一公里內均可接受接送服務，對民眾而言較為便利；但對業者而言，若同時有大量預約，路線安排會較辛苦，因此需要提前協調。目前若預約班次增加，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，以提升服務效率。

台南市小黃公車已有52條路線，明年將擴大再增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供
台南市小黃公車已有52條路線，明年將擴大再增加10條路線，更深入各地偏遠村落。圖／台南市政府提供

公車 公共運輸 班次

延伸閱讀

影／台南南區塑膠工廠晚間火警 燃燒塑膠棧板冒出大量濃煙

TPASS滿意度高達八成五 每月約98.2萬人常態使用

影／台南南區木炭工廠倉庫火警 現場濃煙密布消防搶救

交通部推TPASS 2.0+方案鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高打42折

相關新聞

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

行政院長卓榮泰公開歡迎日本偶像來台演出，以感謝日本首相高市早苗在壓力下仍堅持正義與和平 ，對此，台南市長黃偉哲今天呼應 ...

深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

台南市小黃公車至今已推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年再增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有貼心...

甘藷豐年季結合市集公益台南登場 萬人焢窯挑戰世界紀錄

「台灣甘藷產業策略聯盟」今天在台南新化果菜市場旁舉辦「甘藷豐年季」活動，有萬人焢窯嘉年華、草地音樂會、甘甜好市集、認養流...

描繪生活風景 嘉市城市博覽會「嘉私選物」舊監登場

320+1嘉義市城市博覽會12日在舊監獄宿舍群，推出亮點展區「嘉私選物」（CHIAYI GOODS），以「時光」為選物師...

空軍眷村第三代涼麵傳人許秦蓉 接任嘉縣市榮譽指導員協進會長

嘉義縣市榮譽指導員協進會昨晚在小原婚宴餐廳，舉辦明年度會長暨幹部交接典禮，在全體榮協指導員、來賓及各縣市協會代表見證下，...

嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

嘉市鐵路高架化工程施工4年多，從台斗坑遺址出土5具史前先人骨骸，到首度發現與諸羅山社相關、暫命名「番仔交庄」遺址，再到日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。