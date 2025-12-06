深入沒有公車服務的村落 台南「小黃公車」明年開10條新路線

台南市小黃公車至今已推動5期、42條路線，補足偏鄉公共運輸交通缺口，明年再增10條新路線，最快3月前上線，小黃公車有貼心預約制，但民眾反映常預約失敗，量能不足問題浮現，公運處表示，預約量逐漸成長，部分路線預約不易，將調整固定班次時間，將運能分配至預約班次，提升服務效率。

南市府從2019年推出5期小黃公車共42條路線，遍及27個行政區，達成溪北地區區區有小黃公車的目標，累計服務超過37萬人次，市長黃偉哲說，台南幅員廣大，偏鄉與山區交通長期不足，小黃公車成功補上缺口，曾獲「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」及「政府服務獎」肯定。彈性預約到府接送深受長者與行動不便者歡迎。

台南市的做法更符合彈性需求，創新預約制、結合醫療服務據點、整合公車動態APP，滿意度高達90%以上，公共運輸處表示，小黃公車每月使用量也屢創新高，突破1萬5000人次，預約比例從服務之初的27%成長至52%。

為讓偏遠地區的公共運輸更全面，今年已規畫第6期的10條新路線，預計2026年陸續通車。市府說，小黃公車是以計程車替代公車深入偏鄉，民眾僅需支付公車票價，其餘由政府補貼，以改善偏鄉客量低、班次難維持的問題。「讓回家的路不遙遠」，對偏鄉就醫、通學、採買與就業等基本交通需求，發揮很好的作用。

公共運輸處長劉佳峰表示，新增的10條路線主要是將過去沒有公車服務的地區納入，包括仁德、南區、下營、柳營、關廟、新化、安南區等，有些地區看似靠近市中心，但過去公車無法深入部落，像新市潭頂、下營西寮代天府，以及仁德、南區都有，主要以到醫院的需求為主，最快在明年第一季陸續開通。