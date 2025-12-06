卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

行政院長卓榮泰公開歡迎日本偶像來台演出，以感謝日本首相高市早苗在壓力下仍堅持正義與和平，對此，台南市長黃偉哲今天呼應表示，台南歡迎日本藝人及表演團體，耶誕跨年系列活動已連4年邀日星演出。

黃偉哲表示，台南與日本長期交流密切，早已以具體行動深化台日友誼，在觀光、農產、教育與城市外交等面向投入多年，台日連結扎實而穩固。其中「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動已連續4年邀請日本知名藝人登台，就是最實質的交流 。

黃偉哲指出，「台南好YOUNG」每年都獲得民眾熱烈支持，成功提升台南在國內外的能見度。不僅是專屬台南的城市節慶活動品牌，更是市府推動國際文化交流的亮點之一 。

南市府新聞暨國際關係處指出，2022年邀請日本超人氣女團 fruit zipper 與 AKIRA × SHOKICHI from EXILE，2023年邀請日本潮流指標卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu），2024年則邀請新世代個性女團「 @onefive」。今（2025）年更加碼，3場耶誕跨年大型演唱會都邀請日本知名藝人 。除了第一波公布卡司的日本新銳女子樂團Faulieu. ，以及社群平台突破3億次播放的川西奈月外，也邀請知名女偶像於12月31日跨年表演。

黃偉哲表示 ，台南人好客熱情，這些日本藝人造訪都能感受城市魅力。台南的美食、水果與伴手禮也讓日本藝人留下美好的台灣印象，讓台日雙方的友誼更加穩固、合作更加多元。

2026台南好young耶誕跨年活動共3場演唱會，目前已公布卡司有，20日位於永華市政中心西側廣場的耶誕搖滾演唱會，由籃籃搭配啦啦隊女神李多慧主持，屆時將有天團動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等藝人登台。