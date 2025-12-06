快訊

甘藷豐年季結合市集公益台南登場 萬人焢窯挑戰世界紀錄

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
甘藷豐年季結合市集公益台南登場，萬人焢窯挑戰世界紀錄。記者周宗禎／攝影
「台灣甘藷產業策略聯盟」今天在台南新化果菜市場旁舉辦「甘藷豐年季」活動，有萬人焢窯嘉年華、草地音樂會、甘甜好市集、認養流浪貓狗、熱心捐血與頭家萬壽宴，1萬多人報名還有許多遊客，非常熱鬧。

活動獲得農業部農糧署贊助「萬人焢窯挑戰世界紀錄」，希望推廣國產甘藷並加深國人甘藷文化印象。主辦單位表示，這次以「感恩頭家、扎根食農、地方共榮」為主題，希望以全民共學深化食農教育，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。

現場許多家長老師陪同1千多名學童參與古早田間窯烤地瓜活動，從堆窯、生火到焢烤地瓜全程實作體驗早年農村休閒。承辦人員稱，活動使用的焢窯木材均取材廢棄木箱與木棧板，落實資源再利用，呼應農業循環與永續發展精神。

豐年季最大亮點是挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，窯烤香甜甘藷使現場香味四溢。甘藷產業策略聯盟總召集人邱木城表示，期待挑戰活動提升台灣甘藷食農教育與在地文化國際能見度。

草地音樂會則有樂由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱與親子互動等節目輪番登場，邀請YOYO家族同歡。另有「甘甜好市集」集結台南農會、全台農業策略聯盟、青農與文創攤位，展售甘藷加工品、生鮮蔬果與特色商品、捐血活動，鼓勵民眾用行動支持公益。

毛孩子家園協會表示，到中午已把非法繁殖場救出的12隻品種貓很快就被領養，有3隻動保處的小土狗被領養。希望有新的民眾下午能夠來幫助這些毛小孩。

農糧署說，為使產業自主發展，自109年輔導成立台灣甘藷產業策略聯盟，迄今第5年，就產業執行契作化栽培生產、參與產銷履歷、健康種苗輔導，協助業者投入加工設備生產，提升國產甘藷農產價值。

甘藷策略聯盟每年舉辦產業年會，邀集全台甘藷生產農友、加工業者齊聚，今年以百桌宴席感謝甘藷農民為台灣甘藷產業的辛勤奮鬥，也展現聯盟辦理「國際藷王爭霸賽年度成果」，宴席納入競賽得獎作品，要「展示甘藷料理創新硬實力。」

農糧署感謝甘藷聯盟長年協助政府推動農業相關政策，肯定聯盟於台灣甘藷產業龐大貢獻，也期許聯盟規模持續壯大，推動甘藷產業走向國際化。

