描繪生活風景 嘉市城市博覽會「嘉私選物」舊監登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
320+1嘉義市城市博覽會12日在舊監獄宿舍群，推出亮點展區「嘉私選物」（CHIAYI GOODS），以「時光」為選物師，從自然、人文、城市三大面向精選逾45件嘉義生活代表物，首次系統化整理城市的生活記憶，把整座宿舍群轉化為無圍牆的城市選物店。

市長黃敏惠表示，「嘉私」象徵城市生活工具與性格，展覽不只是博覽會的部分，而是城市記憶的延續與文化實驗。「咱嘉義式」將帶領民眾重新認識小城市的大能量。展覽分為「嘉私選物」（實驗木場）與「嘉私選事」（矯正塾1921），透過器物與故事呈現城市集體記憶，包括陽光山形、音樂場景、信仰文化、車站風景到棒球城市的脈絡。

文化局長謝育哲指出，策展團隊特別邀請10多位不同世代嘉義居民以聲音導覽，揭開火雞肉飯走紅、熱帶樹種之都、單子紅豆等在地文化背後的歷史線索，打造視覺與聽覺的雙重敘事。展覽也延伸五感體驗。「嘉私咖啡」（舊監更生島）邀集木商珈琲、森咖啡、西瓜珈琲，推出限定飲品「山霧」茶咖啡、「草莓雲」冷萃與以林鐵蒸汽火車為意象的「蒸氣21」雞蛋糕。戶外「嘉私庭園」則以綠意與百年建築營造沉浸式散步場域。

台灣田野學校同步推出延伸活動「宜居裡的日常風景」，以走讀方式帶領民眾穿梭宿舍巷弄，從土地與建築挖掘更深層的城市文化。策展團隊強調，嘉私選物希望打造生活與展品交織的場域，使每件物件、每杯咖啡、每段散步都成為「宜居」的具體體現。另，嘉義諸羅街區科技發展協會與嘉義市商圈文化促進協會共同打造「時光市集」，在玉峰街一帶營造懷舊氛圍，帶領民眾重返青春年代。

