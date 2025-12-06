空軍眷村第三代涼麵傳人許秦蓉 接任嘉縣市榮譽指導員協進會長
嘉義縣市榮譽指導員協進會昨晚在小原婚宴餐廳，舉辦明年度會長暨幹部交接典禮，在全體榮協指導員、來賓及各縣市協會代表見證下，空軍眷村第三代、知名品牌「小伍妹涼麵」傳人許秦蓉接任會長，宣示將延續協會支持中小企業、推動地方產業及強化志工量能的使命。
許秦蓉與妹妹許思潁為小伍妹麻辣涼麵第三代經營者，近年將店面從空軍眷村建國二村搬遷至市區公明路老屋，完成品牌更新，推出手拿式「涼麵搖搖杯」吸引年輕消費族群，成功帶動傳統眷村美食的再成長。許秦蓉表示，新年度將聚焦三大工作方向：推動嘉義中小企業特色化、品牌化與數位化；深化與嘉縣市府、工策會合作，強化政策宣導與企業串聯；擴大青年志工參與、提升分會運作效能，打造更具動能的企業服務網絡。
卸任會長詹詠順任內積極推動協會年輕化，提升跨縣市合作、教育訓練及企業陪跑成果，獲會員一致肯定。交接典禮中，會員們也對上一任團隊一年來的努力表達謝意。市長黃敏惠出席祝賀，肯定榮協會對企業輔導貢獻，期盼未來與市府合作更加緊密。
黃敏惠指出，嘉市正以西區「經貿、交通、教育、醫療、居住」五大產業帶動成長，同步推動「高鐵聯外輕軌」及「三橫三縱三環」路網，強化北港路及嘉北車站周邊發展，打造更適宜各年齡層的宜居城市。嘉市工商發展投資策進會總幹事宋侑玲表示，榮協會是在地中小企業的重要夥伴，無論在企業輔導、人才培育及跨域合作上，都能看見榮指員的投入，未來將持續攜手合作。
