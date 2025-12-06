嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

嘉市鐵路高架化工程施工4年多，從台斗坑遺址出土5具史前先人骨骸，到首度發現與諸羅山社相關、暫命名「番仔交庄」遺址，再到日治時期第一代轉車台及舊車站遺構，地層深處歷史記憶一層層被揭開。最近火車站高架站體施工區，又挖出歷史遺構，引起關注。嘉義出身、原名陳啟佑的詩人「渡也」，擔憂若工程急於壓著遺址往前推，「先民故事、嘉義古諸羅數千年歷史，就會被永遠埋在混凝土下，再也見不到天日。」

「渡也」說，多年來居住火車站後站博愛路，幾乎天天走天橋往返前後站。每次往天橋下施工區看去，都覺得那些被挖出的沙土「大有文章」。他拍了10幾次照片，對妻子說，「這底下一定有東西。」如今連番考古發現印證他的直覺。他曾在天橋上拍過高架鐵道巨大支柱施工之處，有紅磚牆遺址（是在地下的，施工單位往下挖到的），「我以為會停工處理，結果令人失望了。」

渡也直言，台灣對待地下遺址、古蹟建築態度遠不如日本，古文物重要性遠勝過高架建設，「千百倍都不為過」。4年前鐵路高架化工程啟動不久，台斗坑遺址率先出土先人遺骸，由鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊開挖，骨骸後由史前文化博物館與南科考古館接手調查。去年又在火車站工地挖出日治時代的第一代轉車台，近期新發現遺構，考古脈絡持續擴展。