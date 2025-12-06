快訊

「PDF＋筆記＋追劇」平板6千元能買到嗎？網列推薦清單：有筆記需求選這家

川普恐成攔路虎？Netflix收購華納五大重點一次看

認了加入黑道作奸犯科！《信號》趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鐵路高架工地挖出先人遺骸遺址轉車台，詩人渡也憂古城記憶埋沒，圖為高架火車站工地開挖出土舊車站遺構。記者魯永明／攝影
嘉市鐵路高架工地挖出先人遺骸遺址轉車台，詩人渡也憂古城記憶埋沒，圖為高架火車站工地開挖出土舊車站遺構。記者魯永明／攝影

嘉市鐵路高架化工程施工4年多，從台斗坑遺址出土5具史前先人骨骸，到首度發現與諸羅山社相關、暫命名「番仔交庄」遺址，再到日治時期第一代轉車台及舊車站遺構，地層深處歷史記憶一層層被揭開。最近火車站高架站體施工區，又挖出歷史遺構，引起關注。嘉義出身、原名陳啟佑的詩人「渡也」，擔憂若工程急於壓著遺址往前推，「先民故事、嘉義古諸羅數千年歷史，就會被永遠埋在混凝土下，再也見不到天日。」

「渡也」說，多年來居住火車站後站博愛路，幾乎天天走天橋往返前後站。每次往天橋下施工區看去，都覺得那些被挖出的沙土「大有文章」。他拍了10幾次照片，對妻子說，「這底下一定有東西。」如今連番考古發現印證他的直覺。他曾在天橋上拍過高架鐵道巨大支柱施工之處，有紅磚牆遺址（是在地下的，施工單位往下挖到的），「我以為會停工處理，結果令人失望了。」

渡也直言，台灣對待地下遺址、古蹟建築態度遠不如日本，古文物重要性遠勝過高架建設，「千百倍都不為過」。4年前鐵路高架化工程啟動不久，台斗坑遺址率先出土先人遺骸，由鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊開挖，骨骸後由史前文化博物館與南科考古館接手調查。去年又在火車站工地挖出日治時代的第一代轉車台，近期新發現遺構，考古脈絡持續擴展。

面對地方關注地下遺址，嘉市文化局文資科回應，鐵路高架化工程全程由鐵道局委託專業考古團隊調查，並依文資法文資委員通過「監看計畫」，施工時有考古人員在場監看，進行保存、記錄與遺物處理，目前仍屬疑似遺址階段，未進入評定程序。其中，日治第一代轉車台公告為古蹟；至於其他日治車站遺構，文資價值不高影響工程，採取「移地保存」方式處理，文化局強調，會嚴格監看、依法保存，尊重維護珍貴的歷史遺址文物。

嘉市鐵路高架工地挖出先人遺骸遺址轉車台，詩人渡也憂古城記憶埋沒，圖為高架火車站工地開挖出土舊車站遺構。記者魯永明／攝影
嘉市鐵路高架工地挖出先人遺骸遺址轉車台，詩人渡也憂古城記憶埋沒，圖為高架火車站工地開挖出土舊車站遺構。記者魯永明／攝影

遺址 考古 火車站

延伸閱讀

嘉市未足2月男嬰猝死在嬰兒床 10日解剖釐清死因

影／屏東毒蟲連續入侵工地偷電纜線 看門狗在旁照偷不誤

嘉市員警明年可望加薪 市府支持警政署增列「勤務繁重加成」

宜蘭建築工地挖到「古船」？文化局已妥善保全木構件 請考古專家現勘

相關新聞

嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

嘉市鐵路高架化工程施工4年多，從台斗坑遺址出土5具史前先人骨骸，到首度發現與諸羅山社相關、暫命名「番仔交庄」遺址，再到日...

開六都先河！台南遊藝場所 距校加嚴至500公尺

德州撲克、麻將館常被控「掛羊頭賣狗肉」從事賭博行為，許多家長陳情，盼遠離學區，台南市議員為此連署提案修正「台南市休閒活動...

6年走讀老屋、地景 陳啓榮把台南六甲魅力撰成書

台南市六甲區長陳啓榮耗時6年，走訪老屋、古廟、公共藝術及自然景觀，並以攝影與詩文創作完成「六甲風采詩影集」。全書以7大主...

台南烏樹林災後異味引民怨 環保局：24小時監測空品

台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒13天，引發地方不滿，居民憂心空汙、水質與殘渣清運進度。市府雖宣布撲滅，但下風處多名住戶稱...

學生涉賭以為娛樂 台南市加強聯巡宣導

台南市、高雄市持續抄查賭博性質遊藝場，台南目前列管45家，高雄列管167家，但部分學生常誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，...

AI光影派對交流 擁抱全球遠端人才國際數位遊牧者齊聚嘉縣

嘉義縣力拚成為全球數位遊牧者首選基地，縣府文化觀光局與國發會數位牧民辦公室，上午共同舉辦「國際數位人才來嘉」文化好嘉、觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。