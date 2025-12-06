台南烏樹林災後異味引民怨 環保局：24小時監測空品

台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒13天，引發地方不滿，居民憂心空汙、水質與殘渣清運進度。市府雖宣布撲滅，但下風處多名住戶稱，大火期間吸入廢氣後出現過敏症狀，至今未痊癒，要求市府正視衝擊。

環保局表示，現階段分類未燃燒樹枝、家具等木質廢棄物，近期公告發包清理；近20萬噸土石磚瓦年底前移除，明年5月將用地歸還軍方。清理費估上看3.5億元。暫置場救災期間滯留積水全數抽離送汙水處理廠，不會造成地下水汙染。昨天鄰近區域空品監測數據正常，持續移除燃燒殘渣，同步進行土壤採樣與水質分析，目前未檢出異常。

針對地方對空氣品質有疑慮，環保局說，火警發生後啟動空品監控，在下風處架設影像設備與監測儀器，24小時連續收集資料並公開。

福安里長林基成指出，雖現場氣味減輕，但仍可聞到燒焦味，「拖1天民怨1天」，只要風向轉變，異味就飄入里內，呼籲市府加速復原。