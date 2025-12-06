開六都先河！台南遊藝場所 距校加嚴至500公尺

德州撲克、麻將館常被控「掛羊頭賣狗肉」從事賭博行為，許多家長陳情，盼遠離學區，台南市議員為此連署提案修正「台南市休閒活動場館自治條例」第5條第1項，將原200公尺修正為500公尺，議會昨三讀通過。市府表示，將送行政院備查。

修正案由議員蔡育輝提案，33名議員連署，昨天二、三讀會通過，討論過程中有議員質疑現行條文的保護目的不清晰，對「距離限制」是否真能避免未成年過早接觸投機性活動，討論熱烈。

有議員指出，直線200公尺的距離限制「過度簡化」，台南地形有河流、高架橋阻隔的地區，實際動線與直線距離完全不同，恐難反映真正風險範圍。部分議員主張，應在核准階段進行源頭管理，而非允許業者設立後再做距離限制。此外，執法單位若能確實查驗入場者年齡，也能避免未成年人接觸不宜活動，要求經發局、警察局建立更精準的管理機制，避免政策流於形式。

議員林燕祝指很多家長陳情，學校附近好多電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館，擔心小朋友受到影響，將200公尺修改為500公尺以上的距離限制，是為了保護後代子孫。

蔡育輝說，地方政府可在法律所訂的自治事項範圍內因地制宜，制定更嚴格的規範，台南此次修正案，確立離學校住宅500公尺以上，開六都先河。

高雄市經發局表示，局方針對休閒場館的登記均加嚴審查，業者申請登記時須提出聲明書及營運計畫書，再由警察局派員現場查察，若有妨害公序良俗之虞，即不准商業登記。

高市議員白喬茵認為，為避免私營非法賭博場所影響學生課業及身心健康發展，訂自治條例要求這類產業距離學校及住宅500公尺以上，自無不可。但根本的解決辦法，在於「稽查」與「教育」。避免不法場所以各種偽裝形式出現在學校周邊；同時也透過教育，讓學生充分了解賭博的風險與危害，才能從源頭降低問題發生。