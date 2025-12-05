AI光影派對交流 擁抱全球遠端人才國際數位遊牧者齊聚嘉縣

嘉義縣力拚成為全球數位遊牧者首選基地，縣府文化觀光局與國發會數位牧民辦公室，上午共同舉辦「國際數位人才來嘉」文化好嘉、觀光好嘉記者會，近30位日本、韓國及歐美國際遠端工作者到場交流，透過Code for Taiwan Summit與在地青年及新創團隊探討AI時代下城市競爭力。

縣府並同步推出「百大文化基地串連展」與小旅行，向國際展現嘉義文化底蘊與自然魅力，晚間嘉義文化科技創新基地與天衍互動、白鹿動畫等在地新創合作，在東倉庫舉辦AI光影派對，以光雕、多媒體互動及5G應用呈現嘉義多元文化與科技實力，讓來自全球的數位遊牧者感受嘉義創意與新活力。

國發會今年啟動數位遊牧政策，從制度優化到地方合作全面布局。繼台南、高雄後，嘉縣成為最新加入的示範城市，初步規畫以「嘉義文化科技創新基地」為核心，串連太保、朴子等周邊區域，打造可工作、可生活的數位遊牧環境。

國發會副主委詹方冠表示，嘉義兼具多元文化與科技發展潛力，是推動國際遠端工作者落地重要據點。行政院近期核定「北回之巔」國家級旗艦計畫，將阿里山納入觀光重點場域，未來將帶動嘉義文化、觀光與創新發展的全面升級，有助吸引更多國際人才。

副縣長劉培東說，嘉義加速邁向南台灣科技及產業重鎮，2026台灣燈會在嘉縣舉辦，科技產業與文化觀光將齊頭並進。此次邀請國際數位人才來嘉，以AI科技與在地青年、新創團隊交流合作，有助打造具地方特色的數位服務並提升國際能見度。