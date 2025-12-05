台南軌道建設大躍進！捷運藍線明年動工 鐵路地下化年底通車

台南交通建設再邁大步！台南市政府交通局今天年終記者會宣布，捷運藍線第一期綜合規畫已獲行政院核定，明年將完成先期工程招標並動工，力拚6年後通車，擺脫六都唯一無捷運城市。藍線延伸線、紅線、深綠線可行性研究已送中央審議，綠線及黃線也在加速規畫修正中。

交通局長王銘德表示，捷運藍線第一期規畫已核定，交通局正進行基本設計作業，力拚2026年完成統包工程招標及先期工程動工，預計6年後通車。藍線延伸線、紅線及深綠線可行性研究已送中央審議，綠線則在修訂最後稿，黃線正進行路廊規畫與可行性研究。

鐵路立體化方面，台南鐵路地下化隧道全長8.23公里主結構已完成，鐵道局預估2026年12月完成軌道切換及台南地下車站啟用，新增林森站及南台南站分別將於2029年9月及2030年9月啟用，2031年3月南鐵地下化整體計畫完工。

永康段鐵路立體化可行性研究已獲核定，將消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另增設康橋地下站，後續由鐵道局負責規畫、設計及施工。新市段鐵路立體化可行性研究已送交通部審議，仁德段鐵路立體化報告也完成，可望今年底提報交通部審查。

台南火車站站前廣場將進行轉乘設施、人行空間與交通動線全面改造，工程預計今年底動工、2027年底完工，打造更具效率與辨識度的城市門戶。

新營交流道改善可行性研究已獲行政院核定，將增設北上出口高架匝道跨越長榮路，直接復興路，由高速公路局負責後續規劃與施作。