台南議會流會閉幕明年總預算仍未審完 初審被刪6000多萬

台南市議會第4屆第6次定期會今天閉幕，明年度總預算仍未審完，市議會今天利用最後一天續審預算，最後因出席人數不足而流會，結束本次定期會。115年度台南市總預算歲出編列1270億餘元，至今天定期會結束，初審刪減數共6千多萬元。

其中，價購康寧大學台南校區建物及維護管理費用3筆預算共5300多萬元，除保留科目1000元外，其餘全數遭刪除。目前尚有環保局等10餘個局處單位預算未審完。南市議會將於12月10日至19日召開臨時會，接續審議台南市總預算暨附屬單位預算案。

議會審席審查初審共刪除6筆預算，包括財稅局編列價購康寧大學台南校區建物及設備經費3000萬元，經發局康寧大學校舍轉型活化土地租金1310萬餘元以及維護管理費用996萬元。3筆預算各保留科目1000元，其餘全遭刪除，由於全案尚待二、三讀，市府將尋求議會的支持，力求全案得以翻案。

經發局輔導推廣及協助新商圈設立費用250萬元，遭刪減一半。民政局編列辦理第5屆市長就職典禮相關費用80萬元，遭刪減13萬餘元。

台南市議會編列姐妹市、城市交流及國際議會活動經費1500萬，被刪減1300萬元，並修正名稱為接待城市交流及國際議會活動及禮品經費。累計6筆預算共刪減6740萬餘元。

今天上午聯審總預算時，多名議員在議事廳內表達不滿，會議一度停擺，有議員指出上午9點半之前就提前到場簽到，等到人數過半會議開始後，但講不到幾句話便有人放話下午4時30分要清點人數，令人氣憤。

雖有議員緩頰認為不要意氣，審查預算應回到預算本身，有很多公務人員在後面等要審預算，有損議會形象，但議員認為若主席不能保證可以審預算到下午5點半就堅持清點人數，經主席裁示清點人數，經統計，現場僅22名議員，未達法定人數，宣布散會。