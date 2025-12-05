快訊

仁義潭新地標「樂山樂水」揭幕 青銀世代共創家鄉記憶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義仁義潭新地標「樂山樂水」今天揭幕，縣長翁章梁（右四）等人參加揭幕儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義仁義潭新地標「樂山樂水」今天揭幕，縣長翁章梁（右四）等人參加揭幕儀式。圖／嘉義縣政府提供

嘉義仁義潭最新地標「樂山樂水」今揭幕，成為水庫步道新亮點。嘉義縣文化基金會首度與台灣自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝大師李俊蘭授課，指導番路鄉內甕國小及內甕社區青銀世代，歷時5個月創作高度3公尺、寬4公尺陶藝作品，為水庫增添地景藝術。

文基會執行長陳尚雍指出，作品命名「樂山樂水」，以水資源與山的意向為主題設計，包括柿子、茶葉、咖啡、番茄、稻米、香蕉及哈密瓜農產品入列，象徵水源是國家重要資產，以及嘉義縣物產豐饒沃土，不僅可以欣賞湖邊水色風光，也能在作品中發現嘉義的美。

李俊蘭說，社區及學校首次挑戰製作大型陶藝雕塑立體作品，內甕國小全校學生及社區長者一起參加，最高齡98歲的阿嬤也參與其中，看到師生、長輩熱情參與，很敬佩與感動。這次特別利用水庫清淤當作材料，環保再應用，為藝術雕塑向前跨進一步。

樂活人文發展協進會社區承辦李秋惠說，長者對土地有獨特情懷，以前為了生活打滾，退休後有幸用雙手捏泥土創作，把泥土從地上拿到桌上再拿到台上，是一個很大的轉換，以前泥土是為了賺錢，現在則變成心靈成長轉換的契機，非常有趣又有意義。

校長陳弘輝強調，內甕國小去年轉型成KIST實驗學校，透過藝術下鄉，教給孩子的不只有知識，還有更重要的品格力，不畏失敗挫折完成作品，學會道歉、傾聽與尊重。學生王怡文分享，課程可以做任何喜歡的東西，最後放進燒窯上釉後，變成很好看的作品，經驗寶貴。

縣長翁章梁今天參加揭幕儀式時說，在公共空間放置大家的作品非常不簡單，尤其是社區長輩與學生親手做出來的更難得，大家都有親手製作某一部分再拼湊而成，遊客到仁義潭湖畔就能欣賞有感情、有溫度的公共藝術，很開心看到青銀世代在作品裡尋找自己的痕跡。

嘉義仁義潭新地標「樂山樂水」今天揭幕，內甕國小學生與社區長者共創總高度近3公尺、寬4公尺陶藝作品。圖／嘉義縣政府提供
