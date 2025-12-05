雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今年採購19萬劑流感疫苗，目前已接種9成。圖／雲林縣衛生局提供
今年入秋後流感疫情持續升溫，9月全縣國中小、幼兒園停班數高達108班級，11月疫情稍緩，仍有15班級停課，今年迄今已有23例流感重症死亡，衛生局表示，流感疫苗已在11月起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，請符合資格民眾盡速接種。

今年流感疫情嚴峻，雲林縣截至11月底已有92人流感重症確診，其中23人死亡，衛生局長曾春美表示，雲林縣流感重症死亡案例以65歲以上長者、未接種疫苗居多。

今年9月流感疫情緊張，雲林縣國中小學、幼兒園停課班級數高達108班，11月疫情稍緩，停課班級數有15班，曾春美表示，目前疫情雖趨緩，但根據疾病管制署的預測，農曆年前恐會有一波疫情高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升保護力。

雲林縣今年採購19萬劑流感疫苗，使用率已達9成，11月起已開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，12月在各鄉鎮持續設站提供接種疫苗服務，請符合資格民眾踴躍到合約醫療院所或到社區接種站盡速接種，並落實勤洗手等衛生及咳嗽禮節，到人多的公共場所盡量配戴口罩預防。

