雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰
今年入秋後流感疫情持續升溫，9月全縣國中小、幼兒園停班數高達108班級，11月疫情稍緩，仍有15班級停課，今年迄今已有23例流感重症死亡，衛生局表示，流感疫苗已在11月起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，請符合資格民眾盡速接種。
今年流感疫情嚴峻，雲林縣截至11月底已有92人流感重症確診，其中23人死亡，衛生局長曾春美表示，雲林縣流感重症死亡案例以65歲以上長者、未接種疫苗居多。
今年9月流感疫情緊張，雲林縣國中小學、幼兒園停課班級數高達108班，11月疫情稍緩，停課班級數有15班，曾春美表示，目前疫情雖趨緩，但根據疾病管制署的預測，農曆年前恐會有一波疫情高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升保護力。
雲林縣今年採購19萬劑流感疫苗，使用率已達9成，11月起已開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，12月在各鄉鎮持續設站提供接種疫苗服務，請符合資格民眾踴躍到合約醫療院所或到社區接種站盡速接種，並落實勤洗手等衛生及咳嗽禮節，到人多的公共場所盡量配戴口罩預防。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言