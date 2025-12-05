影／文青區長陳啟榮用6年走讀記錄台南六甲小鎮之美 自費出書行銷

台南市六甲區長陳啟榮投注6年心力，走訪在地老屋、古廟、公共藝術與自然景觀，並學習攝影與創作詩文，完成「六甲風采詩影集」，此書以七大主題呈現六甲的人文與地景，百張照片及百篇詩文，盼成為遊客與市民認識六甲小鎮的指南。

六甲風采詩影集內容涵蓋具有故事的老屋、王爺宮等古廟信仰、六路地標與裝置藝術、珍貴老樹、夢之湖及多處地景聚落、產業與在地咖啡等特色店家，以及日常生活風景等。全書分成七大篇章，每一張照片搭配一首詩與精要導讀，都是陳啟榮親自拍攝和書寫，要讓讀者能從視覺與文學雙重角度感受六甲之美。

陳啟榮回憶，初到六甲服務時地方居民戲稱「六甲好山好水好無聊」，但他在實際踏查後卻深深感受到六甲的文化厚度與自然之美。他指出，「六甲是好山好水好所在」，缺乏的不是亮點，而是「被好好記錄的機會」。因此，他決定以影像與文字為六甲留下紀錄。

陳啟榮表示，今年是他公務生涯滿 20 年，也是50歲的重要里程碑，因此希望以這本書作為獻給自己、也獻給六甲的紀念。他強調，希望大家不只看到六甲的好山好水，更能看見這座小鎮的美食、古廟、老屋與純樸人情。

為整體行銷六甲，區公所在他的帶領下深耕地方文化、歷史、生態與產業等面向，策劃推出十款六甲主題地圖，包括美食、觀光旅遊、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術與特色建築等主題，協助遊客按圖索驥、輕鬆遊歷六甲，展現地方深度旅遊魅力。6年來也陸續出版老屋風華、絕代風華、古廟風華等與六甲文化相關的著作。

市長黃偉哲肯定陳啟榮多年來對區政的投入與努力，不僅推動全國知名的六甲落羽松活動、獲獎無數，更於2022年榮獲臺南市政府模範公務員。此次出版的六甲風采詩影集以照片與詩文完整記錄地方特色，極具文化保存意義。