台南鳳梨、芭樂首度輸銷法國 黃偉哲赴法國拓展國際通路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商。圖／台南市政府提供

為拓展台南農產品進軍歐洲市場，台南市長黃偉哲率團訪問法國拓寬國際通路。行程中包括前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商外，也在駐法代表處大使郝培芝的安排下，與法國台灣食品通路商會面，雙管齊下針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。

黃偉哲表示，台南是台灣的農業重鎮，全年盛產各類優質鮮果，此次赴法國並提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，獲當地貿易商高度評價，認為台南水果品質優異，具有與拉美或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。

黃偉哲向台灣食品通路商展示多項台南各區特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及多樣特色飲品點心，不僅健康養生符合歐洲消費趨勢，加工品運輸、保存便利的性質也令通路商反響熱烈。

台南市府團隊表示，此行實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好，對未來農產品外銷策略規畫極具參考價值，未來市府將持續整合民間業者與國際通路資源，讓台南農產品站穩歐洲、走向世界。

台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝拜會通路商，提供鳳梨試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝拜會通路商，提供鳳梨試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供鳳梨試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供鳳梨試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與法國台灣食品通路商進行商談 。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與法國台灣食品通路商進行商談 。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供芭樂試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐法代表處大使郝培芝前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供芭樂試吃。圖／台南市政府提供

法國 農產品

相關新聞

台南烏樹林火災殘渣汙水如何處理？環保局回應外界疑慮

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天惹民怨，雖然市府宣布火勢撲滅，有些人非常常關心廢棄物殘渣和汙水如何處理。環保局表示...

雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰

今年入秋後流感疫情持續升溫，9月全縣國中小、幼兒園停班數高達108班級，11月疫情稍緩，仍有15班級停課，今年迄今已有2...

影／文青區長陳啟榮用6年走讀記錄台南六甲小鎮之美 自費出書行銷

台南市六甲區長陳啟榮投注6年心力，走訪在地老屋、古廟、公共藝術與自然景觀，並學習攝影與創作詩文，完成「六甲風采詩影集」，...

台南鳳梨、芭樂首度輸銷法國 黃偉哲赴法國拓展國際通路

為拓展台南農產品進軍歐洲市場，台南市長黃偉哲率團訪問法國拓寬國際通路。行程中包括前往世界級的 Rungis 批發市場拜會...

嘉市街角館成果展開幕 11家街角館以人為核心看見城市故事

嘉市府文化局上午舉行「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」開幕，市長黃敏惠與近60位跨世代品牌代表出席。文化局連續3年...

老宅延壽補助說明會登場 王美惠爭取嘉義市優先辦理

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積...

