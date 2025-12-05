嘉市街角館成果展開幕 11家街角館以人為核心看見城市故事

嘉市府文化局上午舉行「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」開幕，市長黃敏惠與近60位跨世代品牌代表出席。文化局連續3年透過輔導店家梳理在地故事，轉化為展示與體驗模式，打造近30間主題街角館，今年加入小小導覽員，讓孩子參與城市故事講述。

今年街角館店家：新台灣餅舖、新華美西裝社、美街藝廊 (朝海裱畫店)、木更、起風、堀川茶事、義興嘉釀、洪雅書房、林聰明沙鍋魚頭、這裡料理工作室、精工刻印。黃敏惠指出，嘉市以人文底蘊孕育創意與創新，城市故事核心就是「人」。從二通街角館延伸至大通及整個市區，今年有11家街角館，希望透過串連人、事、物，讓民眾以更深度的方式認識嘉義、感受嘉義人的熱情。

文化局長謝育哲表示，街角館不只是創新展示，更延續老店家世代傳承精神。年輕一代在創新之餘，仍承接上一代的支持與文化底蘊，形成嘉義最珍貴的文化力量。成果展呼應十大旗艦計畫「舊城創新生」，自112年起引入街角館概念，由「嘉義異鄉人」團隊策劃，以「尋畫風景」、「尋藝探奇」、「尋味路徑」三大主軸，整合歷史資產與鎮館之寶，首辦小小導覽員，呈現「傳承延續」、「當代創新」、「親子共好」跨世代能量，促進觀光與文旅永續發展。

展覽中，老店家透過當代設計與互動手法呈現歷史與故事。例如，新加入的大通中山路「新台灣餅舖」，以手繪插畫、實體餅模呈現百年糕餅文化；創立95年的「朝海裱畫店」利用互動影音裝置呈現裱褙藝術的生活記憶保存意義；林聰明沙鍋魚頭則以「嘉味54321」串連5個世代與6家店的區域故事；「這裡料理工作室」以跨時代人物故事打造文化私廚餐桌。