黃偉哲首度訪問法國 拓展台南農產品進軍歐洲
台南市長黃偉哲昨天首度率團訪問法國，且拜會當地鮮果貿易商，商談鮮果外銷及農產品加工，拓展台南農產品進軍歐洲市場。
台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天訪問法國拓寬國際通路，且前往Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商，同時和法國台灣食品通路商會面，實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好。
黃偉哲向台灣食品通路商展示多項台南特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及特色飲品點心，健康養生符合歐洲消費趨勢。
黃偉哲表示，法國行提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，也獲當地貿易商高度評價；台南水果品質優異，具有和拉丁美洲或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。
