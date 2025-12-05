快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

黃偉哲首度訪問法國 拓展台南農產品進軍歐洲

中央社／ 台南5日電

台南市長黃偉哲昨天首度率團訪問法國，且拜會當地鮮果貿易商，商談鮮果外銷及農產品加工，拓展台南農產品進軍歐洲市場。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天訪問法國拓寬國際通路，且前往Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商，同時和法國台灣食品通路商會面，實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好。

黃偉哲向台灣食品通路商展示多項台南特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及特色飲品點心，健康養生符合歐洲消費趨勢。

黃偉哲表示，法國行提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，也獲當地貿易商高度評價；台南水果品質優異，具有和拉丁美洲或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。

法國 黃偉哲

延伸閱讀

表揚52家企業！黃偉哲：台南迎重大投資 產業發展升溫

日台商務促進會拜會黃偉哲 盼深化多面向合作

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

相關新聞

台南烏樹林火災殘渣汙水如何處理？環保局回應外界疑慮

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天惹民怨，雖然市府宣布火勢撲滅，有些人非常常關心廢棄物殘渣和汙水如何處理。環保局表示...

雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰

今年入秋後流感疫情持續升溫，9月全縣國中小、幼兒園停班數高達108班級，11月疫情稍緩，仍有15班級停課，今年迄今已有2...

影／文青區長陳啟榮用6年走讀記錄台南六甲小鎮之美 自費出書行銷

台南市六甲區長陳啟榮投注6年心力，走訪在地老屋、古廟、公共藝術與自然景觀，並學習攝影與創作詩文，完成「六甲風采詩影集」，...

台南鳳梨、芭樂首度輸銷法國 黃偉哲赴法國拓展國際通路

為拓展台南農產品進軍歐洲市場，台南市長黃偉哲率團訪問法國拓寬國際通路。行程中包括前往世界級的 Rungis 批發市場拜會...

嘉市街角館成果展開幕 11家街角館以人為核心看見城市故事

嘉市府文化局上午舉行「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」開幕，市長黃敏惠與近60位跨世代品牌代表出席。文化局連續3年...

老宅延壽補助說明會登場 王美惠爭取嘉義市優先辦理

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。