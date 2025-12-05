影／立委張啓楷送高麗菜挺農民 現場大排長龍有人拿1顆等2小時

冬季大宗蔬菜高麗菜盛產期，平地、高山產區同時採收，供給量暴增，價格瞬間跌落低檔，農民叫苦連天。為替菜農解困、協助去化，民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，2場發放現場都湧現驚人排隊人潮。第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。排在最前頭的吳姓市民更是中午12時就到場卡位，足足等了2小時，只為領到1顆新鮮高麗菜。

限量450顆高山高麗菜，每顆約2斤，張啟楷與服務處人員看到民眾熱情響應，相當感動。他在民眾簡報在立法院為嘉義爭取交通建設及統籌分配款成果，隨後象徵性地將第1顆高麗菜送給90多歲阿嬤，活動開始。450顆全數發完，領到的民眾提著環保袋，臉上都露出滿滿笑意。