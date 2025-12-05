快訊

影／立委張啓楷送高麗菜挺農民 現場大排長龍有人拿1顆等2小時

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場。記者魯永明／攝影

冬季大宗蔬菜高麗菜盛產期，平地、高山產區同時採收，供給量暴增，價格瞬間跌落低檔，農民叫苦連天。為替菜農解困、協助去化，民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，2場發放現場都湧現驚人排隊人潮。第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。排在最前頭的吳姓市民更是中午12時就到場卡位，足足等了2小時，只為領到1顆新鮮高麗菜。

限量450顆高山高麗菜，每顆約2斤，張啟楷與服務處人員看到民眾熱情響應，相當感動。他在民眾簡報在立法院為嘉義爭取交通建設及統籌分配款成果，隨後象徵性地將第1顆高麗菜送給90多歲阿嬤，活動開始。450顆全數發完，領到的民眾提著環保袋，臉上都露出滿滿笑意。

張啟楷表示，近期高麗菜產量大增、價格走低，他向農民採購直送民眾，希望在寒冬裡為民眾「加菜」，也用行動支持辛苦的菜農。第二場活動下午4時30分在嘉義文財殿舉行，同樣限量450顆，每人限領1顆並禁止代領。嘉義冬日街頭出現大批市民提著環保袋排隊領高麗菜的景象，成了城市裡獨特的暖心一幕。

民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，第一場下午2時在鎮天宮登場，但不到1時，廟前已大排長龍，人潮繞著廟埕轉了好幾圈。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，發放現場都湧現驚人排隊人潮。記者魯永明／攝影
民眾黨不分區立委兼嘉義縣市黨部主委張啟楷下午發起「送高麗菜挺菜農」活動，發放現場都湧現驚人排隊人潮。記者魯永明／攝影

台南烏樹林火災殘渣汙水如何處理？環保局回應外界疑慮

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天惹民怨，雖然市府宣布火勢撲滅，有些人非常常關心廢棄物殘渣和汙水如何處理。環保局表示...

嘉市街角館成果展開幕 11家街角館以人為核心看見城市故事

嘉市府文化局上午舉行「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」開幕，市長黃敏惠與近60位跨世代品牌代表出席。文化局連續3年...

老宅延壽補助說明會登場 王美惠爭取嘉義市優先辦理

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積...

影／立委張啓楷送高麗菜挺農民 現場大排長龍有人拿1顆等2小時

冬季大宗蔬菜高麗菜盛產期，平地、高山產區同時採收，供給量暴增，價格瞬間跌落低檔，農民叫苦連天。為替菜農解困、協助去化，民...

雲林表演廳明年雙館「閉館整修」 新建館舍待評估

雲林縣表演廳開館逾41年，多年設施老舊、漏水等問題，歷經多次修繕仍難解，考量近年表演節目賣座率攀升，將於明年閉館5個月修...

嘉市員警明年可望加薪 市府支持警政署增列「勤務繁重加成」

嘉義市警察局735名員警明年有望迎來「實質加薪」。為留住警力並配合警政署推動全國性勤務繁重加成，市政府拍板同意配合編列預...

