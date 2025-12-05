雲林表演廳明年雙館「閉館整修」 新建館舍待評估

雲林縣表演廳開館逾41年，多年設施老舊、漏水等問題，歷經多次修繕仍難解，考量近年表演節目賣座率攀升，將於明年閉館5個月修繕，另，北港表演廳也因漏水問題，將同步修繕。縣府文化觀光處長陳璧君表示，表演廳確實過於老舊，不符現代表演使用需求，若要新建則所需經費龐大，仍需評估。

縣府文化觀光處近日公告，雲林縣表演廳將於明年1至5月份因防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備增設閉館；北港文化中心家湖表演廳則於明年2至5月進行防水層維修、反音板更新工程，並加強前台視訊轉播工程，今年12月最後表演檔期結束兩館即閉館修繕，預計明年6月恢復節目演出。

陳璧君表示，位於斗六的雲林縣表演廳1985年開館至今，已有41年歷史，多年來一直有設備老舊、漏水問題，期間歷經多次修繕，但因台灣地震頻繁，且近年極端氣候影響，動輒大雨，館舍漏水問題愈加嚴重，新冠肺炎疫情期間大規模更新設備時，曾補強部分嚴重漏水處，仍持續有多處滲水問題，北港表演廳同樣有漏水問題，反音版甚至因此發霉。

雲林縣表演廳今年售票上座率成長至62.35%，12月7日舉辦的民歌演唱開放售票即秒殺，追加場次仍迅速完售，陳璧君指出，這些數據顯示雲林的藝文市場持續擴張，為提供舒適的觀看表演空間，因此明年將同步進行雲林縣表演廳、北港表演廳的優化修繕工程。

雲林縣表演廳將與展覽館、圖書館同步進行防水工程，經費1300萬元，展覽館、圖書館因另有出口，修繕期間並未閉館，北港表演廳修繕經費180萬元。

陳璧君坦言，不只雲林縣表演廳、北港表演廳，雲林縣多處場館都面臨設施老舊、漏水、席次不足等問題，不符現代觀看表演需求，硬體設備、席次會決定表演團體是否願意到雲林演出，但設施漏水問題多年來難以根除，藝文界、民眾都曾反映希望能有一座新的表演廳，因所需經費龐大，且仍需考量地點，會納入為評估。