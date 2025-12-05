快訊

台南烏樹林火災殘渣汙水如何處理？環保局回應外界疑慮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
烏樹林火警現場正分類未燃燒的樹枝幹、家具等木質廢棄物，環保局表示這幾天會先公告發包清理，四周積水送污水處理廠處理。空照圖／環保局提供

台南市烏樹林風災廢棄物堆置場延燒13天惹民怨，雖然市府宣布火勢撲滅，有些人非常常關心廢棄物殘渣和汙水如何處理。環保局表示，會加速暫置區垃圾移除的發包作業，不會有這兩種後遺症。不過下風處顏家住戶抱怨說，大火廢氣造成過敏發作，至今仍無法復原。

環保局廢棄物管理科指出，正分類未燃燒的樹枝幹、家具等木質廢棄物，近日先公告發包清理。數量占逾總量3分之2、多達20萬噸土石磚瓦，則預計年底前清理完成，明年五月用地歸還軍方，處理經費可能高達3.5億元。

另環保局表示，現場是軍方營區許多水泥與堅實地面，附近也沒有地下水，滅火才出現的積水會抽走送汙水處理廠處理，不會水汙染的問題。附近的空氣品質監測今天都完全正常。

環保局指出，正初步整理已燃燒的樹枝及廢棄物並移除殘渣。監測作業持續現場土壤採樣檢測及水質分析作業，到目前沒有發現異常，場區保全24小時駐守，且每小時派員巡查嚴密監控出入。

環保局表示，因火勢已撲滅開始善後復原，將加速暫置區垃圾移除的發包，讓現場廢棄物盡速分類整理，同時維持全天候24小時駐守巡查機制，杜絕類似悶燒情形。

因附近居民對空品及水質仍有疑慮，環保局表示，火災發生後第一時間啟動空品監控，下風處架設火點影像監控，並24小時連續監測且公開數據。另水質則是密集在附近嘉南大圳烏樹林橋、烏樹林大排下秀祐橋採水檢測，先前連續三天檢測報告出爐，水質監測安全無虞　河川與灌溉用水均正常。

廢棄物管理科長邱瑞基指出，火災撲滅後廢棄物處理以種類區分，磚瓦類破碎後作為公共工程材料再利用；樹枝幹經篩選破碎後送焚化處理，混合廢棄物則篩選出金屬等可回收物，及可燃物焚化，不可燃物送掩埋場處理。這部分因為作業與種類複雜，需要的時間以及經費也有可能更多。

當地福安里長林基成則說，地方的心聲是，拜託加快處理速度，「因為那種燒焦的味道真的很難聞」，雖然不像前幾天那樣臭。他認為「長痛不如短痛」，火警造成汙染「拖一天民怨是一天」，每天都有不少里民要去抗議，他都請大家體諒、因為裡面也有少部分里內的垃圾。

他說，營區附近有嘉南大圳阻隔，附近沒農作區，應該沒有地下水影響問題。不過灰渣仍多，今天會同環保局監測汙染，看儀器上的數據都正常，但仍有味道。垃圾暫置場距離離住家約1公里，看似很遠，其實風向如稍偏，很多里民就會聞到異味，這時再怎麼解釋都聽不下去，所以希望政府的腳步能夠加快。

