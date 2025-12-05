南鐵地下化主結構完成 115年底啟用台南地下車站

快訊

中央社／ 台南5日電

台南市政府交通局今天表示，長度8.23公里的台南市鐵路地下化隧道主結構全線完成，預估明年12月軌道切換至地下通車，並啟用台南地下車站。

台南鐵路地下化工程是台南重大交通建設，交通局今天指出，台南鐵路立體化是重要軌道建設，新增設林森站及南台南站預定民國118年9月及119年9月啟用，南鐵地下化整體計畫120年3月完工。

另外，全長6.72公里的永康鐵路立體化，可行性研究已獲行政院核定，將消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站；增設康橋地下站將由鐵道局接手綜合規劃、細部設計及動工等。

新市段鐵路立體化可行性研究去年11月提送交通部審議，交通部今年11月14日實地勘查；仁德鐵路立體化已完成可行性研究報告，預定今年底提報交通部審議。

至於台南捷運，交通局表示，行政院已核定第一期藍線綜合規劃，力拚明年完成統包工程招標及先期工程動工，6年後通車。第一期藍線延伸線、紅線及深綠線可行性研究也提交中央審議，綠線則進行可行性研究最後修訂作業，黃線正進行可行性研究作業。

交通局說明，台南捷運是最重要交通基礎建設，府城、沙崙、南科等3大發展核心全數納入6條捷運優先路網規劃，透過捷運形成便捷公共運輸系統，解決交通擁擠問題，提升競爭力。

台南 捷運 鐵路地下化

