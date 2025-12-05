嘉市員警明年可望加薪 市府支持警政署增列「勤務繁重加成」

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市副市長林瑞彥昨晚代表市長黃敏惠，出席警察局與媒體歲末餐會，宣布市府支持增列「勤務繁重加成方案，形同替警察同仁端上一份「加薪紅包」。記者魯永明／攝影
嘉義警察局735名員警明年有望迎來「實質加薪」。為留住警力並配合警政署推動全國性勤務繁重加成，市政府拍板同意配合編列預算，讓第一線警察從明年起可領取新的勤務加給。副市長林瑞彥昨晚代表市長黃敏惠，出席警察局與媒體歲末餐會，宣布市府支持增列「勤務繁重加成方案，形同替警察同仁端上一份「加薪紅包」。消息一出，警察局長陳明志及各單位主管士氣大振，氣氛歡欣。

市警局人事室指出，目前警勤加給依內外勤分三級，一級繁重區每月9700元，2014年起六都另加發勤務繁重加成，雙北一級戰區加成達1倍（再領9700元），其他四都一級也有7成（約6800元）。依警政署最新修正方案，嘉義市第一級：含分局及派出所，警局刑大、交通、婦幼等外勤隊，每月員警將增加3880元，加上原有9700元，每月合計可達1萬3500元。至於局本部內勤的三級人員，也可每月增加3104元。

警局人事室估計，全市735名官警受惠，1年約需3300萬元。此案需待警政署統整各縣市意願後，報行政院核定，若順利通過，嘉市警局明年度總預算已有餘裕可直接支應，不需辦理追加預算，將由人事費節餘款先行支用。警局表示，市府支持響應警政署推動全國性勤務繁重加成，讓員警備感鼓舞，展現市長黃敏惠「做警察後盾」承諾。全體員警全年無休守護治安，這項加成是最實質肯定，讓員警無後顧之憂投入工作，共同打造更安全、更宜居城市。

嘉義市警察局735名員警明年有望迎來「實質加薪」。為留住警力並配合警政署推動全國性勤務繁重加成，市政府拍板同意配合編列預算，讓第一線警察從明年起可領取新的勤務加給。圖／嘉市警局提供
警察 嘉義 黃敏惠

