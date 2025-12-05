5分鐘快速認識赤嵌樓的前世今生 「小封神」也動起來了

台南市政府文化局持續推動赤嵌樓展示升級工程，即日起推出全新展演內容，文昌閣一樓正廳播映包括「從地圖裡發現，荷治、清末台南城市紋理變遷」短片，帶領民眾從古地圖視角認識城市發展脈絡。

赤嵌樓位於台南歷史城區核心，自古商業繁盛、廟宇林立，是國內外旅客必訪景點。文化局長黃雅玲表示，本次展示升級結合知識性與觀賞性，與國立成功大學歷史系黃恩宇教授團隊合作，以13份歷史地圖製作短片，解析荷治至清末城市結構變化，連結古今街景，5分鐘即可快速回顧赤嵌樓的前世今生。

蓬壺書院北側廂房則以「赤嵌，人間畫卷」為主題，展出台灣現代美術教育觀點下的赤嵌樓風貌。自「全台首學」設立以降，赤嵌樓不僅是教育起點，也是藝術創作沃土。在台南市美術館、國立台灣美術館、國立台灣歷史博物館等專業機構協助下，文化局集結立石鐵臣、郭柏川、蔡草如等藝術家作品，以數位播映方式呈現不同角度與風格的赤嵌樓景象。

隨著修復工程進入最後階段，深受民眾喜愛的藝術工程圍籬畫「小封神」也將以動畫形式在蓬壺書院重現。文化局說，古蹟修復期間的藝術工程圍籬，由許丙丁創作、蔡濰任手繪的「小封神」連環畫，透過動畫與繪畫並行，在蓬壺書院南側廂房動起來。展間同時伴隨蘇俊穎掌中木偶劇團團長蘇俊穎獻聲，台語詩人程鐵翼的詩句迴盪其中，彷彿書院曾經的朗朗讀書聲重現。

文化局提醒，因應工程圍籬拆除，12月5日至31日文昌閣出入口將改由海神廟左側階梯進入，請民眾注意動線調整。